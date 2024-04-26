Віталій Малецький прокоментував роботу групи «Прозорість і підзвітність» і «бордюрні тендери»

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Міський голова пояснив, чому підрядники не мають постійного штату і чому комунальне підприємство не може самостійно виконати роботи

Сьогодні Кременчук не має потужностей для виконання дорожніх робіт — у комунальних підприємствах міста не вистачає робітників та техніки. Через роботу робочої групи «Прозорість і підзвітність» підрядники, які заходять на кременчуцькі тендери, «зникають». Про це повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький під час сесії міської ради 26 квітня.

— Так, підприємці оптимізують податки, так, вони не утримують постійний штат, тому що вони не впевнені, що у них будуть замовлення. У нас немає машиністів на частину техніки, частина техніки вилучена, — заявив мер.

За словами Віталія Малецького, надалі місцева влада планує «в юридичній площині доводити, що є система Prozorro, є чинне законодавство України. Згідно з чинним законодавством органи місцевого самоврядування все ще мають повноваження для забезпечення функціонування населених пунктів, громада яких довіряє нам, просить робити ремонти».

Нагадаємо, 18 квітня робоча група «Прозорість і підзвітність» на Полтавщині рекомендувала скасувати договір комунального підприємства «Кременчуцьке підрядне спеціалізоване шляхове ремонтно-будівельне управління» на заміну бордюрів. У фахівців виникли питання до переможця закупівлі, а також загалом про доцільність залучення до виконання робіт ФОП.

Мова йде про підприємицю Ганну Бєлкіну, яка має широкий перелік видів підприємницької діяльності (від будівництва приміщень до послуг перукарень) та питання щодо технічного забезпечення та кількості найманих працівників на ремонт та встановлення бордюрів. Загалом з середини березня з ФОП Бєлкіна було підписано 3 «бордюрних» договори на загальну суму понад 2,5 млн грн. Крім встановлення бордюрів, Ганна Бєлкіна також займалась капітальним ремонтом зупинок кількома тижнями раніше, до початку обговорень «бордюрних закупівель».

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ШРБУ також має ще один «бордюрний договір» з іншою підприємицею — Інною Семихат на понад 1,1 млн грн. Управління Північно-східного офісу Держаудитслужби в Полтавській області розпочало моніторинг цієї закупівлі. Зокрема, у служби є питання щодо підтвердження досвіду на виконання схожих робіт підприємицею, місце проведення робіт, розрахунку договірної ціни та щодо документів на відповідність бортового каменю згідно з ДСТУ.