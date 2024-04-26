На Молодіжному розпочали відновлювати вуличне освітлення

Сьогодні, 15:40 Переглядів: 95

Роботи планують завершити через кілька тижнів

На Молодіжному, біля Кременчуцького ліцею №17 «Вибір» імені М.Г. Неленя, розпочали роботи з відновлення зовнішнього освітлення. Про це повідомляє пресслужба мерії.

Вздовж тротуару по внутрішньоквартальному проїзду від вул. Тараса Бульби до вул. Княгині Ольги фахівці комунального підприємства «Міськвітло» встановлюють нові електроопори та вуличні світильники.

Наразі вже встановили 4 електроопори з 9 запланованих. Роботи з відновлення вуличного освітлення на цій ділянці планують завершити через кілька тижнів.