«Врятував брата з поля бою та загинув сам»: у Кременчуці попрощалися з Олександром Бібіком

Військовий переїхав з родиною до Кременчука на початку повномасштабного вторгнення з міста Соледар, Донецької області. Полеглий воїн разом з молодшим братом пішов захищати Україну. 17 квітня 2024 року Олександр загинув на Луганщині, врятувавши з-під обстрілів молодшого брата
Сьогодні, 26 квітня, у Міському палаці культури попрощалися з українським захисником Олександром Бібіком. Чоловік разом зі своєю родиною переїхав до Кременчука з міста Соледар, Донецької області, Бахмутського району. Сестра полеглого бійця Алла розповідає, що на рідній Донеччині Олександр працював шахтарем. Коли почалося повномасштабне вторгнення, разом з молодшим братом пішов захищати країну.
Про війну родині хлопці розповідали мало, констатує жінка. Що знає достеменно, так це як Олександр врятував з поля бою свого молодшого брата.
На захист своєї країни Олександр Бібік став 30 червня 2022 року. Військовослужбовець з позивним Лиман говорить, що Сашко був відважним воїном.
У 47-річного воїна залишились мати, син, сестра та брат.
Панахиду за загиблим бійцем відслужили у Свято-Миколаївському соборі. Поховали захисника на Свіштовському кладовищі, де покояться й інші українські воїни.
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