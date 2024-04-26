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«Врятував брата з поля бою та загинув сам»: у Кременчуці попрощалися з Олександром Бібіком

Сьогодні, 15:10 Переглядів: 314

 

Військовий переїхав з родиною до Кременчука на початку повномасштабного вторгнення з міста Соледар, Донецької області. Полеглий воїн разом з молодшим братом пішов захищати Україну. 17 квітня 2024 року Олександр загинув на Луганщині, врятувавши з-під обстрілів молодшого брата


Сьогодні, 26 квітня, у Міському палаці культури попрощалися з українським захисником Олександром Бібіком. Чоловік разом зі своєю родиною переїхав до Кременчука з міста Соледар, Донецької області, Бахмутського району. Сестра полеглого бійця Алла розповідає, що на рідній Донеччині Олександр працював шахтарем. Коли почалося повномасштабне вторгнення, разом з молодшим братом пішов захищати країну.

 

«У нас тут були єдині родичі, які у 2014 переїхали у Кременчук з Луганської області. Нам більше нікуди було їхати. Вони два мої старші брати. Вони боролися разом з самого початку. Захищають всіх нас з 2022 року. Олександр був мужнім в першу чергу, якщо йому вистачило сміливості піти на війну й увесь цей час відстоювати свої позиції. Вони разом з братом самостійно ходили у ТЦК та просилися захищати країну. Вони разом навчалися у Великій Британії. Дуже хотілося, щоб вони вистояли до закінчення війни», — каже Алла.

Про війну родині хлопці розповідали мало, констатує жінка. Що знає достеменно, так це як Олександр врятував з поля бою свого молодшого брата.

 

«Олександр був сильним, життєрадісним. Ми всі його любили. Він врятував свого меншого брата. Молодший брат побитий осколками, поранений, але живий», — говорить Алла.

На захист своєї країни Олександр Бібік став 30 червня 2022 року. Військовослужбовець з позивним Лиман говорить, що Сашко був відважним воїном.

 

«Обіймав посаду стрілець-санітар механізованого відділення. Хоробро боронив свою землю. Загинув 17 квітня 2024 року виконуючи бойове завдання по захисту України у районі населеного пункту Сергіївка, Сватівського району, Луганської області», — говорить військовослужбовець з позивним Лиман.

У 47-річного воїна залишились мати, син, сестра та брат.

Панахиду за загиблим бійцем відслужили у Свято-Миколаївському соборі. Поховали захисника на Свіштовському кладовищі, де покояться й інші українські воїни.

Фото: Кирило Воронцов
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Автор: Роксолана Жукова Фото: Кирило Воронцов Відео: Кирило Воронцов
Теги: війна загиблий військовий воїни світла
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