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У Кременчуці «Алею Пам’яті» хочуть зробити у парку Слави. Депутати обговорили її вигляд

Сьогодні, 10:04 Переглядів: 743

 

Цьогоріч на реалізацію «Алеї Пам’яті» планують витратити 1,5 млн гривень

«Алею Пам’яті» для вшанування учасників і жертв російсько-української війни місцева влада хоче зробити у парку Слави. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» стало відомо під час засідання сесії міської ради 15 березня. 

Додамо, що під час засідання комісії з питань перейменування об'єктів топоніміки влада розглядала варіант розташування алеї біля виконкому

— Все ж таки розуміємо, що будемо створювати великий простір для алеї, — сказав на сесії секретар міської ради Юрій Гриценко.

При цьому вигляд алеї не змінюється — як і раніше, влада планує розмістити стенди з іменами загиблих кременчуцьких військових. Попередньо там буде понад 200 портретів, заявив секретар міськради.

Думки депутатів щодо оформлення алеї розділилися — так, за словами представників влади, форма втілення цього проєкту є недоречною: застарілі та шаблонні стенди пропонують замінити на об’єкти увіковічення пам’яті, які створюють в європейських країнах. Також порушилось питання доцільності використання бюджетних грошей — одні пропонували направити їх на спорядження для військових, дехто вважає, що такі стенди не вартують тих коштів, які місто хоче спрямувати на їх створення. 

Юрій Гриценко додав, що влада спілкувалась з представниками громадськості та родинами, які втратили члена родини у російсько-українській війні — вони прохали про створення місця, де можна було б вшанувати пам’ять загиблих. Депутатка Лариса Гориславець запропонувала створити громадські слухання щодо створення алеї та зробити це питання публічним, попри те, що секретар ради заявляв, що місто пам’ятає, так би мовити, публічне створення артоб'єктів, коли активісти пропонували свої ідеї та ескізи, а потім зникали — проєкти залишались невтіленими. Наприклад, створення пам’ятного знаку Героям Небесної сотні замість «кулака влади» у центральному сквері міста.

Депутати підтримали нову міську програму «Збереження та вшанування пам’яті учасників, жертв та подій російсько-української війни» на 2024-2026 роки, але концепція алеї поки що залишається відкритим питанням.

Нагадаємо, цьогоріч на реалізацію «Алеї Пам’яті» планують витратити 1,5 млн гривень. Ще 100 тисяч виділять протягом 2025-2026 років. 

ПО ТЕМІ:

«ДНК пам’яті». У Кременчуці планують створити пам’ятник учасникам і жертвам російсько-української війни

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Автор: Вероніка Білодід
Теги: алея пам'яті
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