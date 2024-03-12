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Який вигляд матиме «Алея Пам'яті» по вшануванню учасників, жертв російсько-української війни

Сьогодні, 17:31 Переглядів: 426

 

Розмістити алею планують біля будівлі міськвиконкому. У 2024 році на її створення з міського бюджету планують виділити 1,5 млн гривень

У Кременчуці планують створити «Алею Пам'яті», для вшанування учасників і жертв російсько-української війни. Про це стало відомо сьогодні, 12 березня, після засідання комісії з питань перейменування об'єктів топоніміки, увічнення пам'яті видатних діячів і подій, встановлення пам'ятних знаків у межах Кременчуцької міської територіальної громади. Як розповів журналістам секретар міської ради Юрій Гриценко, розглядали кілька варіантів розміщення алеї.

 

— Ми думали, де розмістити «Алею Пам'яті». Одні говорять, давайте в парку Придніпровський. Але ми розуміємо, що нам скажуть, що розмістили на задвірках. Тому, нам запропонували ось такий варіант, біля міськвиконкому. Кожне фото буде розміщене окремо, — констатує Юрій Гриценко.

Цьогоріч, на реалізацію проєкту планують витратити 1,5 млн гривень. Ще 100 тисяч виділять протягом 2025-2026 років. За словами Юрія Гриценка, аби встановити «Алею Пам'яті», з площі Перемоги приберуть пам'ятник «Борцям за владу рад». Фотографії та інформація про понад 200 захисників України, які родом з Кременчука, з'являться на площі Перемоги, в рамках реалізації проєкту.

Нагадаємо, протягом двох наступних років у Кременчуці місцева влада планує створити пам’ятник «ДНК пам’яті», який присвятять учасникам і жертвам російсько-української війни. Об’єкт хочуть розмістити в парку «Слави» (колишній «Ювілейний»).

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Автор: Роксолана Жукова
Теги: Кременчук війна військові воїни світла
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