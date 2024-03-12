Який вигляд матиме «Алея Пам'яті» по вшануванню учасників, жертв російсько-української війни

Розмістити алею планують біля будівлі міськвиконкому. У 2024 році на її створення з міського бюджету планують виділити 1,5 млн гривень
У Кременчуці планують створити «Алею Пам'яті», для вшанування учасників і жертв російсько-української війни. Про це стало відомо сьогодні, 12 березня, після засідання комісії з питань перейменування об'єктів топоніміки, увічнення пам'яті видатних діячів і подій, встановлення пам'ятних знаків у межах Кременчуцької міської територіальної громади. Як розповів журналістам секретар міської ради Юрій Гриценко, розглядали кілька варіантів розміщення алеї.
Цьогоріч, на реалізацію проєкту планують витратити 1,5 млн гривень. Ще 100 тисяч виділять протягом 2025-2026 років. За словами Юрія Гриценка, аби встановити «Алею Пам'яті», з площі Перемоги приберуть пам'ятник «Борцям за владу рад». Фотографії та інформація про понад 200 захисників України, які родом з Кременчука, з'являться на площі Перемоги, в рамках реалізації проєкту.
Нагадаємо, протягом двох наступних років у Кременчуці місцева влада планує створити пам’ятник «ДНК пам’яті», який присвятять учасникам і жертвам російсько-української війни. Об’єкт хочуть розмістити в парку «Слави» (колишній «Ювілейний»).
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