Пальне на Полтавщині дорожчає — Мінфін

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 340

У вівторок, 12 березня, на полтавських заправках продовжують зростати ціни на бензин та дизельне паливо. Ціна автогазу залишається на рівні попереднього тижня. За рейтингом аналітиків, найбільше водіям доведеться заплатити за пальне на заправках в мережі ОККО та WOG, а найдешевше заправити машину можна на БРСМ-Нафта та Укрнафта. Ціни на бензин та дизпаливо знижувалися поступово із середини листопада, здешевшання газу спостерігалося з початку грудня. Зараз же поступове зростання цін на бензин та дизпаливо спостерігається із середини лютого, а газ почав зростати в ціні наприкінці минулого місяця.

Директор консалтингової групи «А95» Сергій Куюн називає причину збільшення ціни на пальне, зокрема автогазу.

За його словами, газ може здорожчати до 3 грн за л. Пов’язано це з тим, що при імпорті палива доведеться об'їжджати польську ділянку кордону.

— По скрапленому газу ми не очікували взагалі підйому цін, оскільки дуже великі запаси газу і дуже велике постачання. Але блокада все змінила. Ми дуже багато купуємо газу в Польщі і переважно газ транспортується саме газовозами. Коли трейдери будуть Польщу цю переїжджати для того, щоб пересікти кордон у Словаччині, і в Угорщині, і в Румунії, то це коштує до 3 гривень на літр. Саме це сьогодні тисне на ціни, саме це призвело до подорожчання оптових цін і все більше тисне на роздріб, — говорить Сергій Куюн.

Сергій Куюн додає, що восени здорожчання автогазу було через дефіцит пального, оскільки 30% імпорту було заблоковано. Але зараз дефіциту на пальне не буде.

Які ціни на автомобільне пальне сьогодні у різних операторів ринку на Полтавщині, можна подивитись нижче у таблиці.

Нагадуємо, що середні ціни на пальне по Полтавській області та по операторах є середньозваженими та наводяться за даними Мінфіну. Варто зазначити, що у деяких операторів ціни на різних АЗС можуть встановлюватися індивідуально, і, як наслідок, відрізнятися від цін, вказаних на сайті.

Середні ціни на пальне в Полтавській області на 12.03.2024 р.

Вид палива Ціна (грн) Зміна ціни Зміна у % Бензин А-95 преміум 55,06 +0,40 +0,732% Бензин А-95 51,70 +0,22 +0,432% Бензин А-92 48,72 0,00 0% Дизельне пальне 52,02 +0,27 +0,515% Газ автомобільний 27,69 0,00 0%

Ціни на пальне на АЗС операторів у Полтавській області на 12.03.2024 р.