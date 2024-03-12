У Кременчуці планують створити пам’ятник загиблим у ТЦ «Амстор»

Сьогодні, 16:29 Переглядів: 625

На це влада хоче витратити 700 тисяч гривень

У Кременчуці міська влада планує створити пам’ятний знак, присвячений жертвам ракетного удару по торговельному центру «Амстор». Пам’ятник планують розташувати у сквері в Придніпровському парку, де висадили дерева на згадку про загиблих в «Амсторі».

Про це повідомив секретар Кременчуцької міської ради Юрій Гриценко 12 березня, передає кореспондентка «Кременчуцького Телеграфа».

За словами Юрія Гриценка, ескізу пам’ятника наразі немає.

— Спочатку була ідея, що вони (скульптори — ред.) візьмуть з того, що там залишилось, з «Амстору», але потім вони зникли й сьогодні ідея витає в повітрі, — сказав секретар міськради.

На виготовлення знаку влада планує витратити 700 тисяч гривень, вказано у програмі «Збереження та вшанування пам’яті учасників, жертв та подій російсько-української війни» на 2024-2026 роки. Гроші виділятимуть з міського бюджету.

Нагадаємо, Офіс генпрокурора повідомляв, що встановили особи трьох російських командирів, та повідомили їм про підозри за теракт у Кременчуці. Журналісти-розслідувачі BIHUS info опублікували імена росіян, які обстріляли Кременчук.

Усі матеріали «Кременчуцького Телеграфа» стосовно теракту в «Амсторі» є тут. Також на нашому youtube-каналі є плейлист, присвячений трагедії.