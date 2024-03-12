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Кременчук, Культура, Амстор, Війна

У Кременчуці планують створити пам’ятник загиблим у ТЦ «Амстор»

Сьогодні, 16:29 Переглядів: 625

 

На це влада хоче витратити 700 тисяч гривень

У Кременчуці міська влада планує створити пам’ятний знак, присвячений жертвам ракетного удару по торговельному центру «Амстор». Пам’ятник планують розташувати у сквері в Придніпровському парку, де висадили дерева на згадку про загиблих в «Амсторі».

Про це повідомив секретар Кременчуцької міської ради Юрій Гриценко 12 березня, передає кореспондентка «Кременчуцького Телеграфа».

За словами Юрія Гриценка, ескізу пам’ятника наразі немає. 

— Спочатку була ідея, що вони (скульптори — ред.) візьмуть з того, що там залишилось, з «Амстору», але потім вони зникли й сьогодні ідея витає в повітрі, — сказав секретар міськради.

На виготовлення знаку влада планує витратити 700 тисяч гривень, вказано у програмі «Збереження та вшанування пам’яті учасників, жертв та подій російсько-української війни» на 2024-2026 роки. Гроші виділятимуть з міського бюджету. 

Нагадаємо, Офіс генпрокурора повідомляв, що встановили особи трьох російських командирів, та повідомили їм про підозри за теракт у Кременчуці. Журналісти-розслідувачі BIHUS info опублікували імена росіян, які обстріляли Кременчук.

Усі матеріали «Кременчуцького Телеграфа» стосовно теракту в «Амсторі» є тут. Також на нашому youtube-каналі є плейлист, присвячений трагедії.

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Автор: Вероніка Білодід
Теги: пам’ятник Амстор
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Амстор:

27 липня російські війська обстріляли ТЦ «Амстор». Внаслідок обстрілу загинула 21 особа, ще одна жінка вважається безвісти зниклою. Близько сотні кременчужан звернулися до лікарні за медичною допомогою.

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