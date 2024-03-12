У Кременчуці планують створити пам’ятник загиблим у ТЦ «Амстор»

У Кременчуці міська влада планує створити пам’ятний знак, присвячений жертвам ракетного удару по торговельному центру «Амстор». Пам’ятник планують розташувати у сквері в Придніпровському парку, де висадили дерева на згадку про загиблих в «Амсторі».
Про це повідомив секретар Кременчуцької міської ради Юрій Гриценко 12 березня, передає кореспондентка «Кременчуцького Телеграфа».
За словами Юрія Гриценка, ескізу пам’ятника наразі немає.
На виготовлення знаку влада планує витратити 700 тисяч гривень, вказано у програмі «Збереження та вшанування пам’яті учасників, жертв та подій російсько-української війни» на 2024-2026 роки. Гроші виділятимуть з міського бюджету.
Нагадаємо, Офіс генпрокурора повідомляв, що встановили особи трьох російських командирів, та повідомили їм про підозри за теракт у Кременчуці. Журналісти-розслідувачі BIHUS info опублікували імена росіян, які обстріляли Кременчук.
Усі матеріали «Кременчуцького Телеграфа» стосовно теракту в «Амсторі» є тут. Також на нашому youtube-каналі є плейлист, присвячений трагедії.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
27 липня російські війська обстріляли ТЦ «Амстор». Внаслідок обстрілу загинула 21 особа, ще одна жінка вважається безвісти зниклою. Близько сотні кременчужан звернулися до лікарні за медичною допомогою.