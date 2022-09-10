У Кременчуці з'явився новий сквер на згадку про загиблих у ТЦ «Амстор»

Сьогодні, 12:06 Переглядів: 313

У Кременчуці з'явився новий сквер на згадку про загиблих у ТЦ «Амстор». Як повідомив міський голова Віталій Малецький, 22 дерева висадили біля пам’ятника Шевченку над Дніпром.

Кожне дерево символізує загиблого під час теракту, вчиненого рашистами проти мирних мешканців нашого міста. Висадили 10 «чоловічих» дерев – це клени, та 12 «жіночих» – квітучі сакури і яблуні.

Ініціатором створення скверу стали міська рада та компанія Comfy.

Вдячний всьому колективу Comfy та генеральному директору Ігору Хижняку. Нагадаю, внаслідок теракту загинули 10 працівників цієї торговельної мережі, - написав мер у фейсбуці.

Над висадженими деревами завжди майорітиме синьо-жовтий прапор, а кременчужани пам’ятатимуть про кожного загиблого. Не забудемо, не пробачимо, помстимося!