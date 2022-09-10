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Кременчук, Амстор

У Кременчуці з'явився новий сквер на згадку про загиблих у ТЦ «Амстор»

Сьогодні, 12:06 Переглядів: 313

 

22 дерева висадили біля пам’ятника Шевченку над Дніпром

У Кременчуці з'явився новий сквер на згадку про загиблих у ТЦ «Амстор». Як повідомив міський голова Віталій Малецький, 22 дерева висадили біля пам’ятника Шевченку над Дніпром.

Кожне дерево символізує загиблого під час теракту, вчиненого рашистами проти мирних мешканців нашого міста. Висадили 10 «чоловічих» дерев – це клени, та 12 «жіночих» – квітучі сакури і яблуні.

Ініціатором створення скверу стали міська рада та компанія Comfy.

Вдячний всьому колективу Comfy та генеральному директору Ігору Хижняку. Нагадаю, внаслідок теракту загинули 10 працівників цієї торговельної мережі, - написав мер у фейсбуці.

Над висадженими деревами завжди майорітиме синьо-жовтий прапор, а кременчужани пам’ятатимуть про кожного загиблого. Не забудемо, не пробачимо, помстимося!

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Автор: Катерина Турубара
Теги: сквер Амстор пам'ять загиблі дерева
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Амстор:

27 липня російські війська обстріляли ТЦ «Амстор». Внаслідок обстрілу загинула 21 особа, ще одна жінка вважається безвісти зниклою. Близько сотні кременчужан звернулися до лікарні за медичною допомогою.

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