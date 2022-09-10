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Надзвичайні новини, Полтавщина

Незаконне полювання: на Кременчуччині у пастці мисливця загинула дика косуля

Сьогодні, 12:57 Переглядів: 0

 

На місці правоохоронці знайшли 6 мисливських металевих саморобних пристроїв для відлову диких тварин

На Кременчуччині чоловік незаконно полював – поставив пастку, в яку потрапила та загинула дика косуля. Про це повідомляє Кременчуцьке районне управління поліції.

Поліцейські групи реагування патрульної поліції 9 вересня близько 14.00 під час патрулювання поблизу села Григоро-Бригадирівки Кременчуцького району у мисливських угіддях знайшли пристрій для відлову тварин та тушу дикої косулі, яка потрапила в пастку. Для з’ясування обставин на місце події прибула слідчо-оперативна група.

На місці правоохоронці знайшли 6 мисливських металевих саморобних пристроїв для відлову диких тварин. Також поліцейським вдалося встановити, що до скоєння правопорушення причетний 53-річний місцевий мешканець.

За даним фактом підрозділ дізнання поліції, під процесуальним керівництвом Горішньоплавнівського відділення Кременчуцької окружної прокуратури, розпочав кримінальне провадження за статтею 248 «Незаконне полювання» Кримінального кодексу України. Наразі тривають слідчі дії.

Згідно діючого законодавства, порушення правил полювання, якщо воно заподіяло істотну шкоду, а також незаконне полювання в заповідниках або на інших територіях та об'єктах природно-заповідного фонду, або полювання на звірів, птахів чи інші види тваринного світу, що занесені до Червоної книги України, - караються штрафом від однієї тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17-51 тис. грн) або громадськими роботами на строк від 160 до 240 годин, або обмеженням волі на строк до трьох років.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: Нацполіція Полтавщини
Теги: незаконне полювання косуля пастка
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