10 вересня у парку «Придніпровський» пройде благодійний концерт

Уродженець Кременчука, співак Віталій Татарінов запрошує кременчужан та гостей міста 10 вересня на благодійний концерт, про що повідомляє мерія. Віталій – лауреат міжнародної музичної премії Musical Worlds, увійшов до книги рекордів Гіннеса як найвищий співак у світі.
На концерті також виступлять поетеса і лауреат Всеукраїнської літературної премії Вікторія Сопільняк, виконавці Сергій Мазанько, Авелина і Софія Мирошниченко, гурт «Гарна Бенд», Сергій Татарінов.
Концерт відбудеться на літній сцені парку «Придніпровський». Початок о 17.00. Зверніть увагу: якщо піде дощ, захід перенесуть. Нову дату повідомлять пізніше.
Зібрані кошти передадуть сім’ям із дітьми, які через війну переїхали до нашого міста.
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№ 35 від 1 вересня 2022Читати номер