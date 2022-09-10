10 вересня у парку «Придніпровський» пройде благодійний концерт

Сьогодні, 14:02 Переглядів: 341

Уродженець Кременчука, співак Віталій Татарінов запрошує кременчужан та гостей міста 10 вересня на благодійний концерт, про що повідомляє мерія. Віталій – лауреат міжнародної музичної премії Musical Worlds, увійшов до книги рекордів Гіннеса як найвищий співак у світі.

На концерті також виступлять поетеса і лауреат Всеукраїнської літературної премії Вікторія Сопільняк, виконавці Сергій Мазанько, Авелина і Софія Мирошниченко, гурт «Гарна Бенд», Сергій Татарінов.

Концерт відбудеться на літній сцені парку «Придніпровський». Початок о 17.00. Зверніть увагу: якщо піде дощ, захід перенесуть. Нову дату повідомлять пізніше.

Зібрані кошти передадуть сім’ям із дітьми, які через війну переїхали до нашого міста.