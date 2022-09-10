На Полтавщині авто з’їхало у кювет і врізалося у дерево: загинула пасажирка

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9 вересня близько 13.00 між селами Попівка та Нижня Ланна Полтавського району автомобіль ВАЗ 2107 під керуванням 47-річного жителя Карлівської громади під час руху з’їхав у кювет та врізався у дерево.

За інформацією Полтавського районного управління поліції, водій та 54-річна пасажирка, жителька Ланнівської громади, отримали тілесні ушкодження. Постраждалих із травмами госпіталізували до лікарні, де згодом жінка померла.

За даним фактом слідчий підрозділ поліції, під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури, вніс відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілому) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.