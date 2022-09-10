Військові на Херсонському напрямку потребують нашої допомоги

Що саме необхідно, читайте у матеріалі
Військовим на Херсонському напрямку потрібні одноосний причіп для мінометної установки, газові балони, труби і метал для буржуйок. Про це ТЪ повідомив волонтер Леонід Харченко.
Теплі речі для бійців можна принести на штаб ГО «АТО-Майдан-Кременчук».
Контактний телефон: 066 600 83 07 (Леонід Харченко).
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Акція "Телеграфа" на допомогу українським військовим. Ми закликаємо кременчужан надати посильну допомогу нашим солдатам.
№ 35 від 1 вересня 2022Читати номер