Військові на Херсонському напрямку потребують нашої допомоги

Сьогодні, 15:04 Переглядів: 439

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Військовим на Херсонському напрямку потрібні одноосний причіп для мінометної установки, газові балони, труби і метал для буржуйок. Про це ТЪ повідомив волонтер Леонід Харченко.

Теплі речі для бійців можна принести на штаб ГО «АТО-Майдан-Кременчук».

Контактний телефон: 066 600 83 07 (Леонід Харченко).