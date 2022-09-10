На Полтавщині розшукують безвісти зниклого 71-річного Івана Шипа

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6 вересня він виїхав з дому на велосипеді і до теперішнього часу не повернувся

Миргородський районний відділ поліції розшукує Івана Васильовича Шипа, 1951 року народження, мешканця селища Ромодан, який 6 вересня виїхав з дому на велосипеді і до теперішнього часу не повернувся. Інформація про зникнення чоловіка надійшла до поліції 8 вересня близько 22.00 від рідних.

Отримавши інформацію про зникнення чоловіка, на його пошуки направили слідчих, оперативників, поліцейських-кінологів Миргородського райвідділу поліції та поліцейського офіцера Ромоданівської тергромади.

Прикмети чоловіка: зріст 175 см, худорлявої статури, волосся сиве коротке, носить бороду, на лобі має післяопераційний шрам. На момент зникнення був одягнений у темні штани та плащ чорного кольору, взутий у гумові чоботи.

Якщо у вас є інформація про зниклого чоловіка або вам відоме місце його перебування, просимо повідомити до чергової частини Миргородського районного відділу поліції за номером 0993600366 або 102.