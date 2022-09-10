Електронна медкартка: хто може бачити історію звернень пацієнта до психіатра

Сьогодні, 16:30 Переглядів: 231

Якщо людина звертається до психіатра, то до медичних записів, які стосуються психіатрії, має доступ тільки психіатр. Про це повідомили в Національній службі здоров'я України.

Електронна картка пацієнта - це віртуальний документ, в який лікарі вносять інформацію про консультації, дослідження, процедури, вакцинації, а також е-рецепти, електронні направлення тощо. Повний аналог звичної паперової медичної картки.

- Проте електронну картку, на відміну від паперової, не може переглянути будь-хто, - йдеться у повідомленні.

Доступ до записів мають лише окремі лікарі:

лікар, з яким укладена декларація;

лікар-спеціаліст, у якого пацієнт проходить лікування (бачить інформацію, необхідну для призначення лікування).

Якщо іншому спеціалісту або сімейному лікарю знадобиться історія звернення пацієнта до психіатра, наприклад, для встановлення діагнозу, то він зможе отримати такий доступ лише за згодою пацієнта. Пацієнту на телефон прийде смс з кодом, який потрібно назвати лікарю.

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