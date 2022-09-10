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Надзвичайні новини

У кременчужанина знайшли 6 кілограмів наркотиків

Сьогодні, 11:24 Переглядів: 174

 

У помешканні чоловіка правоохоронці знайшли висушені пагони конопель, а тару з подрібненим канабісом

У 46-річного кременчужанина знайшли понад 6 кілограмів наркотиків. Про це інформує відділ комунікації поліції Полтавської області.

Під час санкціонованого обшуку у помешканні чоловіка правоохоронці знайшли висушені пагони конопель, а також скляні банки та іншу тару з подрібненим канабісом. Речові докази вилучили та спрямували на судову експертизу.

На даний час слідчі вивчають обставини правопорушення, досліджують доказову базу для ухвалення процесуальних рішень. Також вирішується питання щодо повідомлення кременчужанину про підозру та обрання йому запобіжного заходу.

Слідчий підрозділ Кременчуцького райуправління поліції здійснює досудове розслідування кримінального провадження за частиною 2 статті 309 (Незаконне зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів у великих розмірах, вчинене за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 34 до 85 тисяч гривень штрафу або позбавлення волі на строк до трьох років.

Незаконну діяльність кременчужанина викрили працівники управління боротьби з наркозлочинністю поліції Полтавської та Луганської областей спільно зі слідчими Кременчуцького райуправління поліції, за процесуального керівництва Кременчуцької окружної прокуратури.

Нагадаємо, повідомити до поліції про наркозакладників, канали, чати та сайти, які використовують наркоділки, можна через чат-бот у Телеграм: @Police102Poltava (https://t.me/Police102Poltava_bot).

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: Нацполіція Полтавщини
Теги: наркотики конопля канабіс
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