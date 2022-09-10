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Надзвичайні новини, Полтавщина

Затримали на гарячому: на Полтавщині працівники крали метанол з установки підготовки газу

Сьогодні, 10:31 Переглядів: 304

 

У накладних газ маскували під конденсовану воду

На Полтавщині правоохоронці викрили «схему» викрадення метанолу з установки комплексної підготовки газу. Про це повідомляє відділ комунікації поліції області.

Досудове розслідування встановило, що працівники Газопромислового управління «Полтавагазвидобування» налагодили незаконний трансфер метанолу до одного з місцевих підприємств. Перевозили органічну речовину на спеціальних службових автомобілях на підставі транспортних накладних та подорожніх листів вантажних авто. У накладних, на підставі яких здійснювалося транспортування «товару», газ маскували під конденсовану воду. Під час обшуків на території приватного підприємства вилучили 24 кубометри метанолу.

Під час чергової «ходки» та вивезення з підприємства метанолу об’ємом 6,15 куб. м орієнтовною вартістю понад 150 тис. грн одного зі зловмисників затримали на гарячому.

Затриманому повідомили про підозру за частиною 4 статті 191 Кримінального кодексу України (Розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні, вчинене за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Триває комплекс слідчих та оперативних дій щодо встановлення інших людей, які можуть бути причетними до кримінального правопорушення.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: крадіжка газ підозра
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