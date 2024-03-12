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Кременчук, Споживач, Полтавщина

«Полтававодоканал» почав відключати абонентів від водопостачання за борги

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 491

 

Відключатимуть абонентів, які мають понад 5000 грн боргу

На Полтавщині почали відключати абонентів від водопостачання та водовідведення за борги. Про це повідомляють у пресслужбі «Полтававодоканалу».

Відключатимуть лиш тих мешканців, чия заборгованість перевищує 5 тисяч гривень. Нині в області таку заборгованість мають 4115 абонентів, говорить Марина Павлицька, начальниця абонентського відділу підприємства.

— На цю кількість приходиться майже 74,5 млн заборгованості. Тобто, в середньому ці абоненти мають майже по 18 000 гривень заборгованості, — розповідає посадовиця.

Працівники водоканалу почали інформувати про майбутні відключення боржників ще у січні, а у березні розпочали процедуру. Наразі за борги без води залишилися 11 абонентів.

Нагадаємо, 29 грудня 2023 року набула чинності постанова Кабміну, згідно з якою підприємства мають право припиняти надання послуг  побутовим споживачам за борги у регіонах, де не ведуться воєнні дії та які не окуповані.

У «Полтававодоканалі» закликають боржників у березні погасити наявну заборгованість і надалі сплачувати за спожиті послуги. 

Про відключення абонентів за несплату попереджали й в «Полтаваобленерго»

Також «Кременчуцький ТелеграфЪ» провів опитування серед містян, як вони ставляться до скасування Кабміном мораторію на відключення споживачів в умовах воєнного стану.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: sumypost.com
Теги: водоканал відключення води боржники комунальні платежі
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