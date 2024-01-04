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Кременчук, Споживач, Полтавщина

На Полтавщині у побутових боржників відключатимуть електроенергію

Сьогодні, 20:00 Переглядів: 271

 

Кабінет Міністрів зняв усі попередні обмеження

Відтепер у побутових боржників вимикатимуть електроенергію за несплату комунальних послуг. Інформація про це розміщена на сайті акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

Набула чинності постанова Кабміну, згідно з якою підприємства мають право припиняти надання послуг з електропостачання побутовим споживачам, які заборгували за електроенергію у регіонах, де не ведуться воєнні дії та які не окуповані.

Тому на Полтавщині Товариство з обмеженою відповідальністю «Полтаваенергозбут» ініціюватиме відключення електроенергії у побутових боржників.

Підприємство радить споживачам перевірити, чи немає у них заборгованості за електроенергію. А у разі її наявності — сплатити борг у найкоротші терміни. 

Нагадаємо, на початку повномасштабного вторгнення у Міністерстві енергетики заявили, що не відключатимуть боржників від електромереж.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: Полтаваобленерго споживачі світло електроенергія заборгованість відключення електроенергії
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