На Полтавщині у побутових боржників відключатимуть електроенергію

Відтепер у побутових боржників вимикатимуть електроенергію за несплату комунальних послуг. Інформація про це розміщена на сайті акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
Набула чинності постанова Кабміну, згідно з якою підприємства мають право припиняти надання послуг з електропостачання побутовим споживачам, які заборгували за електроенергію у регіонах, де не ведуться воєнні дії та які не окуповані.
Тому на Полтавщині Товариство з обмеженою відповідальністю «Полтаваенергозбут» ініціюватиме відключення електроенергії у побутових боржників.
Підприємство радить споживачам перевірити, чи немає у них заборгованості за електроенергію. А у разі її наявності — сплатити борг у найкоротші терміни.
Нагадаємо, на початку повномасштабного вторгнення у Міністерстві енергетики заявили, що не відключатимуть боржників від електромереж.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.