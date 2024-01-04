Микола Корецький
До дня Святого Миколи Чудотворця ми разом з волонтерами провели для діточок свято радості і добра
Віктор Крук
Ірина Фаріон на хвилі хайпу, в Україну внесли розбрат під час війни, а є ті, хто цьому радіє
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Богдан Лазоренко
Небезпечна благодійність, або що не так з укриттям у другій гімназії?
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Топ новина, Кременчук, Війна, Відео, Сюжети

«Кременчуцький ТелеграфЪ» перевірив кілька пунктів незламності — чи готові вони приймати людей

Сьогодні, 19:02 Переглядів: 315

 

Один з Пунктів незламності виявився зачиненим, ще кілька — укомплектовані, та готові приймати кременчужан

Через збільшення кількості ворожих обстрілів міст України, начальник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін ініціював перевірку Пунктів незламності області. Сьогодні, 4 січня, на брифінгу очільник Кременчуцької РВА Олег Лєднік відзвітував, що усі 133 Пункти незламності області готові приймати людей у разі потреби.

 

Ми перевірили усі Пункти незламності — вони повністю обладнані та мають опалення, автономні джерела електроенергії, запаси води, медикаментів, інтернет-зв’язок. Лише один Пункт незламності не має інтернет-зв’язку через технічні причини, але ми цю проблему розв’язуємо, — заявив Олег Лєднік.
«Кременчуцький ТелеграфЪ» відвідав кілька Пунктів незламності у центральній частині міста, аби перевірити, чи дійсно вони усім забезпечені та готові приймати людей у разі потреби.
Першим перевірили Пункт незламності, що знаходиться у приміщенні ДЮСШ № 1.

 

— Розраховане приміщення десь на 25 осіб. Все оснащено відповідно до актів та вимог. Генератор знаходиться в іншому приміщенні, для зручності, в Пункт незламності виведені електричні подовжувачі. Є вказівники, де саме знаходиться Пункт незламності. Працює Wi-Fi, є аптечка, туалет, питна та технічна вода, буржуйка та запас дров, а також палива для роботи генератора, — розповідає директор спортивної школи Олександр Мазур.

Наступним за нашим маршрутом був Пункт незламності за адресою Небесної Сотні 32. Втім, потрапити всередину нам не вдалося — Пункт був зачинений. Ми спробували зв'язатися з відповідальною особою за телефоном, вказаним на дверях приміщення, однак, відповіді не отримали.

Ще один Пункт незламності — що на площі Незалежності. На місці чергували надзвичайники. Як нам вдалося з'ясувати, тут та на Молодіжному, біля Палацу культури «Нафтохімік», чергують фахівці у цілодобовому режимі. Самі ж Пункти забезпечені усім необхідним.

 

— У нас на балансі Державної служби надзвичайних ситуацій у кожному підрозділі знаходяться стаціонарні Пункти незламності, тобто в кожні пожежній частині. На балансі маємо 2 пересувні пункти незламності, які розташовані біля РВА, та на Молодіжному, біля Палацу культури «Нафтохімік». Крім цього, ми маємо 2 мобільні Пункти, на базі авто ЗІЛ-131. У нас є відповідальна особа за Пункти незламності, яка перевіряє їх, — розповідає очільник Кременчуцького районного управління ГУ ДСНС України у Полтавській області Олексій Стеценко.

Інші Пункти незламності, якими опікується місто та район, теж готові приймати людей, продовжує Олексій Стеценко.

— У Пунктах незламності, які знаходяться в інших міських закладах є відповідальні особи. Наскільки мені відомо, вони також укомплектовані й готові за необхідності прийняти людей, — говорить Олексій Стеценко.

Ознайомитися з переліком пунктів Незламності у Кременчуці та районі можна на нашому сайті. В чатботі Телеграм проєкту Пункт незламності. Також інформацію по районам можна знайти на офіційному сайті Полтавської ОВА.

0
Автор: Роксолана Жукова Джерело фото: Полтавська обласна військова адміністрація Відео: Кирило Воронцов
Теги: Пункти Незламності Кременчук Кременчуцький район ДСНС
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 52 від 28 грудня 2023)

Кременчуцький ТелеграфЪ

Читати номер

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 51 від 21 грудня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 50 від 14 грудня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 49 від 7 грудня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх