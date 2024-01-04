«Кременчуцький ТелеграфЪ» перевірив кілька пунктів незламності — чи готові вони приймати людей

Сьогодні, 19:02 Переглядів: 315

Один з Пунктів незламності виявився зачиненим, ще кілька — укомплектовані, та готові приймати кременчужан

Через збільшення кількості ворожих обстрілів міст України, начальник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін ініціював перевірку Пунктів незламності області. Сьогодні, 4 січня, на брифінгу очільник Кременчуцької РВА Олег Лєднік відзвітував, що усі 133 Пункти незламності області готові приймати людей у разі потреби.

— Ми перевірили усі Пункти незламності — вони повністю обладнані та мають опалення, автономні джерела електроенергії , запаси води, медикаментів, інтернет-зв’язок. Лише один Пункт незламності не має інтернет-зв’язку через технічні причини, але ми цю проблему розв’язуємо, — заявив Олег Лєднік. « Кременчуцький ТелеграфЪ» відвідав кілька Пунктів незламності у центральній частині міста, аби перевірити, чи дійсно вони усім забезпечені та готові приймати людей у разі потреби.

Першим перевірили Пункт незламності, що знаходиться у приміщенні ДЮСШ № 1.

— Розраховане приміщення десь на 25 осіб. Все оснащено відповідно до актів та вимог. Генератор знаходиться в іншому приміщенні, для зручності, в Пункт незламності виведені електричні подовжувачі. Є вказівники, де саме знаходиться Пункт незламності. Працює Wi-Fi, є аптечка, туалет, питна та технічна вода, буржуйка та запас дров, а також палива для роботи генератора, — розповідає директор спортивної школи Олександр Мазур.

Наступним за нашим маршрутом був Пункт незламності за адресою Небесної Сотні 32. Втім, потрапити всередину нам не вдалося — Пункт був зачинений. Ми спробували зв'язатися з відповідальною особою за телефоном, вказаним на дверях приміщення, однак, відповіді не отримали.

Ще один Пункт незламності — що на площі Незалежності. На місці чергували надзвичайники. Як нам вдалося з'ясувати, тут та на Молодіжному, біля Палацу культури «Нафтохімік», чергують фахівці у цілодобовому режимі. Самі ж Пункти забезпечені усім необхідним.

— У нас на балансі Державної служби надзвичайних ситуацій у кожному підрозділі знаходяться стаціонарні Пункти незламності, тобто в кожні пожежній частині. На балансі маємо 2 пересувні пункти незламності, які розташовані біля РВА, та на Молодіжному, біля Палацу культури «Нафтохімік». Крім цього, ми маємо 2 мобільні Пункти, на базі авто ЗІЛ-131. У нас є відповідальна особа за Пункти незламності, яка перевіряє їх, — розповідає очільник Кременчуцького районного управління ГУ ДСНС України у Полтавській області Олексій Стеценко.

Інші Пункти незламності, якими опікується місто та район, теж готові приймати людей, продовжує Олексій Стеценко.

— У Пунктах незламності, які знаходяться в інших міських закладах є відповідальні особи. Наскільки мені відомо, вони також укомплектовані й готові за необхідності прийняти людей, — говорить Олексій Стеценко.

Ознайомитися з переліком пунктів Незламності у Кременчуці та районі можна на нашому сайті. В чатботі Телеграм проєкту Пункт незламності. Також інформацію по районам можна знайти на офіційному сайті Полтавської ОВА.