Відсьогодні кременчуцькі пенсіонери можуть отримати енергозберігаючі лампочки

З 4 січня пенсіонери можуть отримати 5 нових енергозберігаючих лампочок на відділеннях Укрпошти. Інформація про це розміщена на Урядовому порталі.
Цього разу не обов’язково відразу мати із собою 5 старих лампочок. Проте їх необхідно буде принести до відділення Укрпошти протягом місяця з моменту отримання нових.
Для отримання нових ламп із собою потрібно мати:
Скористатися цією послугою можуть усі пенсіонери, у тому числі й ті, хто вже обмінював лампочки торік.
Нагадаємо, протягом 2023 року на Полтавщині мешканці обміняли понад мільйон старих лампочок на енергозберігаючі.
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