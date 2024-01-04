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Відсьогодні кременчуцькі пенсіонери можуть отримати енергозберігаючі лампочки

Сьогодні, 18:29 Переглядів: 113

 

Цього разу обмінювати їх на старі не обов’язково

З 4 січня пенсіонери можуть отримати 5 нових енергозберігаючих лампочок на відділеннях Укрпошти. Інформація про це розміщена на Урядовому порталі.

Цього разу не обов’язково відразу мати із собою 5 старих лампочок. Проте їх необхідно буде принести до відділення Укрпошти протягом місяця з моменту отримання нових. 

Для отримання нових ламп із собою потрібно мати:

  • паспорт;
  • ідентифікаційний код;
  • пенсійне посвідчення;
  • активний номер телефону.

Скористатися цією послугою можуть усі пенсіонери, у тому числі й ті, хто вже обмінював лампочки торік.

Нагадаємо, протягом 2023 року на Полтавщині мешканці обміняли понад мільйон старих лампочок на енергозберігаючі.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: укрпошта обмін лампочка енергозбереження пенсіонери
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