Відсьогодні кременчуцькі пенсіонери можуть отримати енергозберігаючі лампочки

Сьогодні, 18:29 Переглядів: 113

Цього разу обмінювати їх на старі не обов’язково

З 4 січня пенсіонери можуть отримати 5 нових енергозберігаючих лампочок на відділеннях Укрпошти. Інформація про це розміщена на Урядовому порталі.

Цього разу не обов’язково відразу мати із собою 5 старих лампочок. Проте їх необхідно буде принести до відділення Укрпошти протягом місяця з моменту отримання нових.

Для отримання нових ламп із собою потрібно мати:

паспорт;

ідентифікаційний код;

пенсійне посвідчення;

активний номер телефону.

Скористатися цією послугою можуть усі пенсіонери, у тому числі й ті, хто вже обмінював лампочки торік.

Нагадаємо, протягом 2023 року на Полтавщині мешканці обміняли понад мільйон старих лампочок на енергозберігаючі.