Протягом року жителі Полтавщини обміняли понад мільйон старих лампочок на енергозберігаючі

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У наступному році обмін продовжуватиметься на відділеннях Укрпошти

Протягом року мешканці Полтавщини обміняли понад мільйон старих лампочок на енергозберігаючі. Інформація про це оприлюднена на сайті Полтавської обласної військової адміністрації.

Стартував цей обмін у Кременчуці та області у лютому 2023 року. Фахівці називають це значним внеском у зміцнення енергосистеми України й області. Нині на Полтавщині обмін продовжується у три етапи.

— Протягом цього року мешканці області отримали понад 1,1 млн нових енергоощадних ламп. Під час першої й другої хвилі обміну лампи замінювали фізичні та юридичні особи — ОСББ, заклади освіти, соцдопомоги, медицини. Третій етап, який триває нині, передбачає обмін ламп у сільських відділеннях «Укрпошти» для пенсіонерів. Вже замінили понад 130 тисяч ламп, — коментує очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

З початку нового року пенсіонери зможуть скористатися такою послугою і в міських відділеннях Укрпошти.

Нагадаємо, обміняти лампочки мали змогу не лише громадяни, а й представники ОСББ, а також заклади освіти, культури, соціальні установи.