Протягом року жителі Полтавщини обміняли понад мільйон старих лампочок на енергозберігаючі

Протягом року мешканці Полтавщини обміняли понад мільйон старих лампочок на енергозберігаючі. Інформація про це оприлюднена на сайті Полтавської обласної військової адміністрації.
Стартував цей обмін у Кременчуці та області у лютому 2023 року. Фахівці називають це значним внеском у зміцнення енергосистеми України й області. Нині на Полтавщині обмін продовжується у три етапи.
З початку нового року пенсіонери зможуть скористатися такою послугою і в міських відділеннях Укрпошти.
Нагадаємо, обміняти лампочки мали змогу не лише громадяни, а й представники ОСББ, а також заклади освіти, культури, соціальні установи.
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