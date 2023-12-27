Жителі Кременчуччини можуть отримати компенсацію за зруйноване росіянами житло: почалися виплати

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 233

Власники житлових сертифікатів за програмою єВідновнення можуть обміняти їх на гроші

Мешканці Кременчука та всієї України, чиї будинки постраждали від російських обстрілів, відсьогодні почнуть отримувати компенсації за зруйноване житло. Про це на своїй сторінці у Фейсбук розповів віцепрем'єр-міністр із відновлення — міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

Тепер кожен, хто уже отримав «житловий сертифікат», через «Дію» може забронювати кошти на купівлю квартири чи будинку.

— Це необхідно, щоб система знала, що ви плануєте здійснити покупку житла. Протягом 5 робочих днів надійде підтвердження у додатку «Дія» про те, що кошти заброньовані, — коментує Кубраков.

Якщо з цього моменту протягом 30 днів не оформити договір купівлі-продажу нового житла, то кошти потрібно буде бронювати заново.

Також попередньо необхідно припинити право власності на оселю, яка уже була зруйнована. Це можна зробити у нотаріуса, який має повноваження державного реєстратора, або у ЦНАПі. Для цього із собою потрібно мати:

заяву,

документ, що засвідчує право власності,

техзвіт про повне знищення майна, яке видає комісія органів місцевого самоврядування.

Придбати можна будь-яке житло: на первинному чи вторинному ринку, а також у будь-якому регіоні країни, незалежно від того, де знаходилось зруйноване житло.

— Якщо вартість обраної вами нерухомості вища, ніж вартість сертифіката, ви можете доплатити з власних коштів. Разом з тим, можливо об’єднати кілька сертифікатів для придбання одного об’єкту нерухомості. Якщо вартість нерухомості менша, ніж номінал сертифіката — різницю ви зможете отримати вже з прийняттям процедури стягнення репарацій з РФ, — додає віцепрем'єр.

Нагадаємо, жителям Миргорода надійде компенсація за пошкоджене майно внаслідок ворожого ракетного обстрілу. За інформацією начальника Полтавського ОВА Філіпа Проніна, загалом їм виплатять з обласного бюджету понад 1 млн грн.

А за компенсацією на пошкоджене майно внаслідок ракетного удару 22 вересня по Кременчуку звернулося 29 осіб. Про це повідомив міський голова Віталій Малецький.

За словами керівника Полтавської обласної військової адміністрації Філіпа Проніна, 18 жителям Полтавщини відмовили у компенсації за пошкоджені обстрілами будинки, через подачу недостовірної інформації. Всього по області подали 77 заявок.