Жителі Кременчуччини можуть отримати компенсацію за зруйноване росіянами житло: почалися виплати

Власники житлових сертифікатів за програмою єВідновнення можуть обміняти їх на гроші
Мешканці Кременчука та всієї України, чиї будинки постраждали від російських обстрілів, відсьогодні почнуть отримувати компенсації за зруйноване житло. Про це на своїй сторінці у Фейсбук розповів віцепрем'єр-міністр із відновлення — міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.
Тепер кожен, хто уже отримав «житловий сертифікат», через «Дію» може забронювати кошти на купівлю квартири чи будинку.
Якщо з цього моменту протягом 30 днів не оформити договір купівлі-продажу нового житла, то кошти потрібно буде бронювати заново.
Також попередньо необхідно припинити право власності на оселю, яка уже була зруйнована. Це можна зробити у нотаріуса, який має повноваження державного реєстратора, або у ЦНАПі. Для цього із собою потрібно мати:
Придбати можна будь-яке житло: на первинному чи вторинному ринку, а також у будь-якому регіоні країни, незалежно від того, де знаходилось зруйноване житло.
Нагадаємо, жителям Миргорода надійде компенсація за пошкоджене майно внаслідок ворожого ракетного обстрілу. За інформацією начальника Полтавського ОВА Філіпа Проніна, загалом їм виплатять з обласного бюджету понад 1 млн грн.
А за компенсацією на пошкоджене майно внаслідок ракетного удару 22 вересня по Кременчуку звернулося 29 осіб. Про це повідомив міський голова Віталій Малецький.
За словами керівника Полтавської обласної військової адміністрації Філіпа Проніна, 18 жителям Полтавщини відмовили у компенсації за пошкоджені обстрілами будинки, через подачу недостовірної інформації. Всього по області подали 77 заявок.
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