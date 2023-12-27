У Кременчуці випустили серію конвертів, присвячених дружбі Кременчука й Литви

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У Кременчуці існує чудова традиція — видавати колекційні тематичні конверти, присвячені історії міста та України, видатним особам та подіям

Питанням дружби Кременчука з Литовською Республікою присвячена чергова серія конвертів, започаткована у 2023 році. Урочисте погашення відбулося у середу, 27 грудня, на центральному поштамті нашого міста.

Ініціаторами випуску серії конвертів стали голова Спілки філателістів Володимир Скляр, голова Кременчуцького міського осередку ВО «Союз осіб з інвалідністю України» Андрій Мельник та Інститут розвитку Кременчука.

На урочистому погашенні були присутні голова міста Кременчук Віталій Малецький, громадський діяч Дмитро Кавунник, який виступив одним із меценатів серії конвертів, директорка краєзнавчого музею Алла Гайшинська та представники громадськості.

Серія «Видатні литовці — друзі Кременчука» присвячена особам сучасної Литви, які сприяють культурним, економічним, гуманітарним та побратимським зв’язкам дружньої країни з містом на Дніпрі.

— Будь-яке побратимство, співпраця починається з дружби між конкретними людьми — це доводить дружба двох міст — Алітуса та Кременчука. І в лихоліття, коли після нападу Росії на Україну, першим, хто простяг руку допомоги Кременчуку, стало невелике литовське місто Алітус. Попри важкий 2023 рік, литовсько-українська співпраця у гуманітарній, культурній, інклюзивній, освітній сферах активно розвивалася, — розповів голова Кременчуцького міського осередку Союзу людей з інвалідністю України Андрій Мельник.

Він підкреслив, що литовці — друзі Кременчука, сприяли проведенню виставок, обміну досвідом у галузі освіти та виховання, підтримували людей з інвалідністю, допомагали місту та ЗСУ.

До першого випуску конвертів включені конверти, присвячені Надзвичайним і Повноважним Послам Литви в Україні Пану Маріюсу Януконісу, Вальдемарасу Сарапінасу, відомим дипломатам пану Гвідасу Керушаускасу та пану Маріюсу Дунде, меру міста Алітус пану Неріюсу Цесюлісу, видатним представникам литовського бізнесу пану Сігітасу Леонавічусу, Саулюсу Івошку, Лінасу Малішку та Ірмантасу Норкусу.

— Ці люди увійшли в історію дружби та співпраці Алітуса та Кременчука, України та Литви. Ми вдячні кожному, хто допомагає, — зазначив Малецький.

Як підкреслив голова Спілки філателістів Володимир Скляр, серію буде продовжено у новому 2024 році. Будуть зроблені конверти, присвячені польськім, німецьким та французьким особам й підприємцям, які допомагають українцям.

Також в планах — випуск конвертів та значків, присвячених містам — побратимам Кременчука.