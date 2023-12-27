На Кременчуччині шматок від фасаду «Укрпошти» розбив автівку

Сьогодні, 14:25 Переглядів: 269

У селі Великі Кринки, Глобинської громади Кременчуцького району з будівлі «Укрпошти» відвалилася плитка з фасаду і впала на припаркований автомобіль. Про це повідомили у соцмережах.

Відомо, що плитка значно пошкодила автомобіль.