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Надзвичайні новини

На Кременчуччині шматок від фасаду «Укрпошти» розбив автівку

Сьогодні, 14:25 Переглядів: 269

 

Плитка значно пошкодила автомобіль

У селі Великі Кринки, Глобинської громади Кременчуцького району з будівлі «Укрпошти» відвалилася плитка з фасаду і впала на припаркований автомобіль. Про це повідомили у соцмережах.

Відомо, що плитка значно пошкодила автомобіль.

Нагадаємо, 25 листопада від фасаду колишньої автошколи на розі вул. Троїцької та Небесної Сотні у Кременчуці прямо на тротуар відпала купа цегли. У липні з будинку на вул. Соборна 32/29 (перехрестя Покровської та пров.Симона Петлюри) впав шматок фасаду, а у квітні — з багатоповерхівки на вул. Перемоги 32/3.


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Автор: Дарія Згура Відео: h_kremenchug
Теги: Великі Кринки Глобино Кременчуцький район фасад автомобіль
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