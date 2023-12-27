На Кременчуччині шматок від фасаду «Укрпошти» розбив автівку

У селі Великі Кринки, Глобинської громади Кременчуцького району з будівлі «Укрпошти» відвалилася плитка з фасаду і впала на припаркований автомобіль. Про це повідомили у соцмережах.
Відомо, що плитка значно пошкодила автомобіль.
Нагадаємо, 25 листопада від фасаду колишньої автошколи на розі вул. Троїцької та Небесної Сотні у Кременчуці прямо на тротуар відпала купа цегли. У липні з будинку на вул. Соборна 32/29 (перехрестя Покровської та пров.Симона Петлюри) впав шматок фасаду, а у квітні — з багатоповерхівки на вул. Перемоги 32/3.
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