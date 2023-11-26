Фотофакт: від фасаду автошколи в центрі Кременчука відпадає цегла

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На фото — тротуар на вул. Троїцька

Ввечері 25 листопада від фасаду автошколи на розі вул. Троїцької та Небесної Сотні у Кременчуці прямо на тротуар відпала купа цегли. Фото в редакцію надіслав читач Анатолій.

За його словами, фасад школи давно знаходиться в аварійному стані й загрожує безпеці пішоходів.

Нагадаємо, що тут розташована «Кременчуцька курсова автошкола» філії «Полтавський державний обласний навчально-курсовий комбінат» Українського державного підприємства «Укрінтеравтосервіс».

У липні з будинку на вул. Соборна 32/29 (перехрестя Покровської та пров.Симона Петлюри) впав шматок фасаду, а у квітні — з багатоповерхівки на вул. Перемоги 32/3.