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Кременчук, Спорт

Юнаки ХК «Кременчук» виграли Відкритий кубок Полтавської області з хокею

Сьогодні, 15:00 Переглядів: 240

 

За першість змагались 6 команд

Хокейна команда «Кременчук 13-14» виграла Відкритий кубок Полтавської області з хокею серед юнаків 2013-2014 років народження, який 24-25 листопада пройшов на льодовій арені «Айсберг» у Кременчуці. В турнірі зіграли 6 команд із Київської, Вінницької, Дніпропетровської, Полтавської області.

Результати:

  1. «Кременчук 13-14»,
  2. Богуславські «Шершні»,
  3. Вінницький «Патріот».

Кременчуцька команда не зазнала жодної поразки.

Тренерський склад:

  • Дмитро Кузьменко;
  • Артем Шаповал.

Склад команди:

  • Микита Павліченко 1;
  • Тимофій Білоус 9;
  • Іван Холод 13;
  • Степан Савченко 12;
  • Тимофій Бобров 55;
  • Олександр Трофименко 15;
  • Богдан Скрипник 18;
  • Роман Дука 4;
  • Софія Труфанова 10;
  • Кирило Попов 21;
  • Назар Надтока 27;
  • Максим Люлін 17;
    Тарас Мацукатов 2.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: хокей ХК Кременчук Айсберг
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