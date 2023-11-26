Юнаки ХК «Кременчук» виграли Відкритий кубок Полтавської області з хокею
Сьогодні, 15:00
Переглядів: 240
За першість змагались 6 команд
Хокейна команда «Кременчук 13-14» виграла Відкритий кубок Полтавської області з хокею серед юнаків 2013-2014 років народження, який 24-25 листопада пройшов на льодовій арені «Айсберг» у Кременчуці. В турнірі зіграли 6 команд із Київської, Вінницької, Дніпропетровської, Полтавської області.
Результати:
- «Кременчук 13-14»,
- Богуславські «Шершні»,
- Вінницький «Патріот».
Кременчуцька команда не зазнала жодної поразки.
Тренерський склад:
- Дмитро Кузьменко;
- Артем Шаповал.
Склад команди:
- Микита Павліченко 1;
- Тимофій Білоус 9;
- Іван Холод 13;
- Степан Савченко 12;
- Тимофій Бобров 55;
- Олександр Трофименко 15;
- Богдан Скрипник 18;
- Роман Дука 4;
- Софія Труфанова 10;
- Кирило Попов 21;
- Назар Надтока 27;
- Максим Люлін 17;
Тарас Мацукатов 2.
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.