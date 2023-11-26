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Кременчук, Афіша

У Кременчуцькій бібліотеці відбудеться презентації книги «Триста шістдесят п’ять БОРЩиків» (афіша)

Сьогодні, 14:02 Переглядів: 185

 

Авторка створила Музей живого хліба та єдиний в Україні Музей борщу

У Кременчуцькій бібліотеці відбудеться презентації нової книги Олени Щербань «Триста шістдесят п’ять БОРЩиків».

Захід відбудеться 28 листопада о 14.00 за адресою: вул. Європейська, 66/13.

Вхід вільний.

Олена Щербань — українська етнологиня та етнографиня, краєзнавиця, докторка історичних наук, очолює Опішнянський осередок майстрів народної творчості. Авторка створила Музей живого хліба та єдиний в Україні Музей борщу. Щороку вона проводить Всеукраїнський кулінарний фестиваль-квест «Борщик у глиняному горщику», який став справжньою традицією.


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Автор: Руслана Горгола
Теги: презентація книги бібліотека Борщ
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