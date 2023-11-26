У Кременчуцькій бібліотеці відбудеться презентації нової книги Олени Щербань «Триста шістдесят п’ять БОРЩиків».
Захід відбудеться 28 листопада о 14.00 за адресою: вул. Європейська, 66/13.
Вхід вільний.
Олена Щербань — українська етнологиня та етнографиня, краєзнавиця, докторка історичних наук, очолює Опішнянський осередок майстрів народної творчості. Авторка створила Музей живого хліба та єдиний в Україні Музей борщу. Щороку вона проводить Всеукраїнський кулінарний фестиваль-квест «Борщик у глиняному горщику», який став справжньою традицією.
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