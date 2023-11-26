Овнів чекають несподiванi повороти долi, а Тільці будуть агресивними: гороскоп на тиждень

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 511

Овен (21.03-20.04)

Тиждень сприятливий для початку будь-якої важливої справи, використання iнформацiї. Збiльшена активнiсть Овнiв буде гiдно оцiнена оточуючими. Можлива пiдтримка, як фiнансова, так i психологiчна. Тиждень несе пригоди, несподiванi повороти долi. Зiрки застерiгають Овнiв вiд авантюрних кампаній, сумнiвних знайомств i справ, пов`язаних з ризиком для здоров`я. Сприятливi днi: 3; несприятливi: 30.

Телець (21.04-21.05)

Вплив планет викличе у Тiльцiв похмурiсть, буркотливiсть, чорну меланхолiю. Не виключена агресивна поведiнка у ставленнi до людей, якi можуть дратувати песимiстiв-Тiльцiв. Ускладнення хронiчного захворювання тiльки посилить важкi тенденцiї тижня. Небезпечний в емоцiйному планi перiод. Вашi терпiння i такт допоможуть вiдновити обстановку довiри, затишку i душевної теплоти, яка погiршилася. Влаштуйте невелике сiмейне свято. Сприятливi днi: 27, 1; несприятливi: 30.

Близнюки (22.05-21.06)

Цей тиждень може пiднести Близнюкам сюрпризи i несподiванi вiстi, як поганi, так i хорошi. Особиста чарiвнiсть, м`якiсть i неординарнiсть думок можуть закласти основи майбутнього благополуччя. Ймовiрно, що Близнюки зможуть проявити свої духовнi i етичнi достоїнства. Розвинена iнтуїцiя i здатнiсть розумiти людей допоможуть визначити, хто справжнiй друг, а хто – ворог. Сприятливi днi: 3; несприятливi: 29.

Рак (22.06-22.07)

Сприятливий тиждень для будь-якої дiяльностi, дiлових i дружнiх зустрiчей. Особливо вдалим цей тиждень буде для творчих професiй. Вiрогiднi плiднi зустрiчi, самореалiзацiя, вдача i визнання. Для представникiв iнших професiй творче ставлення до будь-якої справи хоч би частково компенсує неприємнi хвилювання i невдачi попереднiх тижнiв. Можливо, що у першій половині тижня Раки знаходитимуться в центрi уваги. Це у великiй мiрi задовольнить їхню самолюбнiсть. Сприятливi днi: 27; несприятливi: 2.

Лев (23.07-23.08)

Дипломатичнiсть пiд час звернення до урядових установ, громадських органiзацiй або до начальства може позитивно позначитися на просуваннi до мети. Добре починати нову справу. Але не можна йти до мети напролом. Життєвий потенцiал на високому рiвнi, зростають сексуальнiсть, iнтуїцiя, умiння знаходити вiрне рiшення. У другiй половинi тижня помилкова звiстка, ваша невiрна оцiнка ситуацiї або необачнi обiцянки близьких можуть привести до ускладнень в життi. Сприятливi днi: 30; несприятливi: 3.

Діва (24.08-23.09)

Тиждень сприятливий для укладання шлюбу, зачаття, гармонiйних сiмейних стосунків. Розумне слово дiйде до свiдомостi. Вiрогiднi проблеми, пов`язанi з близькою людиною або родичами. Справа може закiнчитися великим скандалом, тому подумайте про наслiдки, перш нiж що-небудь робити. Багатьом Дiвам здаватиметься, що всi втручаються в їхнє особисте життя i позбавляють їх волi дiй. Сприятливi днi: 1, 3; несприятливi: 2.

Терези (24.09-23.10)

Люди, з якими ви познайомитеся на цьому тижнi, можуть зiграти у вашому життi фатальну роль. Тиждень передбачає мудрiсть у рiшеннях, непорушнiсть закону, отримання корисної iнформацiї, упевненiсть у власних силах. Багатьом Терезам доведеться освоювати абсолютно нову справу, починати лiкування. Ваша життєва енергiя знаходиться в нестiйкому станi. Вiрогiднi зволiкання у всiх сферах дiяльностi, випробування на великодушнiсть i надiйнiсть. Сприятливi днi: 1; несприятливi: 30.

Скорпіон (24.10-22.11)

Тиждень вiдмiчений боротьбою двох протилежностей – добра i зла, протистояння чоловiки i жiнки. Можливо, що вiн почнеться з роздратування i сварок. Скорпiонам може здатися, що свiт забарвлений в чорнi кольори. Багато хто втратить вiру в завтрашнiй день. Основною проблемою цього, в цiлому благополучного, тижня є виникнення ситуацiї, пiд час якої Скорпiонам доведеться вiдмовитися вiд особистих планiв, вiд спiлкування з дiтьми i сiм`єю заради професiйних iнтересiв i кар`єри. Сприятливi днi: 1, 2; несприятливi: 30.

Стрілець (23.11-21.12)

Ймовiрне посилення впливу на Стрiльцiв ззовнi. Ви можете опинитися в залежностi у непорядних людей. Не виключено, що саме зараз почнеться перiод, пов`язаний з духовними пошуками, що сприятливо вiдобразиться на життi Стрiльцiв. Пихатiсть, прагнення звалити на чужi плечi провину за свої помилки або нарiкання на долю зашкодять досягненню успiху в справах. Молодi люди можуть проявити безвiдповiдальнiсть на службi, у взаєминах з близькими. Вiрогiдна агресiя з боку оточуючих. Сприятливi днi: 27; несприятливi: 1.

Козеріг (22.12-20.01)

Розташування зiрок обiцяє вдачу. Справи не вимагатимуть вiд Козерогiв значних зусиль, бiльшiсть проблем вони зможуть вирiшити з першого разу. Зросте чарiвнiсть Козерогiв, їхня здатнiсть привернути увагу публiки. Енергетично потужний тиждень. Надлишок енергiї може виявитися руйнiвним. Ви будете схильнi до перебiльшень, обжерливостi, зловживання алкоголем. Висока вiрогiднiсть прояву нестриманостi i сварок з оточуючими, скандалiв у сiм`ях. Сприятливi днi: 30, 1; несприятливi: 29.

Водолій (21.01-19.02)

Ймовiрне падiння рiвня добробуту. У Водолiїв-керiвникiв зниження рiвня психiчної енергiї спричинить падiння авторитету i впливу на оточуючих. Не виключене погiршення фiнансового становища унаслiдок великих витрат. Можливе повiльне пiдвищення рiвня життєвої енергiї. Водолiї зможуть ухвалити правильнi кардинальнi рiшення i зав`язати потрiбнi зв`язки, якi убережуть їх вiд великих неприємностей i проблем в недалекому майбутньому. Доведеться вiдстоювати свої погляди i переконання. Сприятливi днi: 28; несприятливi: 2.

Риби (20.02-20.03)

Тиждень пов`язаний iз неприємностями у фiнансовiй сферi. Дiти також вимагатимуть вiд вас бiльшої уваги. Зараз не варто вiдмовляти їм у цьому. Намагайтеся не концентруватися на поганому, а бiльше дивитися з надiєю у свiтле майбутнє. Бiльше проводьте часу з сiм`єю та найближчими друзями. Можливо, навiть варто взяти кiлька додаткових вихiдних, щоб перевести подих i розслабитися. Сприятливi днi: 30; несприятливi: 3.