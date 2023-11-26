Віктор Крук
Ірина Фаріон на хвилі хайпу, в Україну внесли розбрат під час війни, а є ті, хто цьому радіє
Микола Корецький
Мене запитують, чому я «топлю» за УПЦ? Тому що, УПЦ історично є церквою Київської Русі, нащадками якої ми є. Так сталося, це історія.
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Богдан Лазоренко
Небезпечна благодійність, або що не так з укриттям у другій гімназії?
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Полтавщина, Війна

Полковник Олександр Чахлов йде з посади командира Полтавської 116 окремої бригади територіальної оборони

Сьогодні, 12:20 Переглядів: 858

 

Хто замінить його на посаді поки невідомо

Полковник Олександр Чахлов йде з посади командира Полтавської 116 окремої бригади територіальної оборони. Про це стало відомо з допису на сторінці бригади у Фейсбук.

— Сьогодні, залишаючи посаду командира 116 окремої бригади Сил ТрО Збройних Сил України, я із вдячністю хочу сказати, що нам є чим пишатися. Впевнений, що новопризначений командир 116 бригади продовжить цей нелегкий шлях та з гідністю ми зустрінемо день, який назвемо Днем Перемоги над російським загарбником, — написав Чахлов.

Хто замінить його на посаді поки невідомо.

Нагадаємо, що з 24 лютого 2022 року 116-та ОБр ТрО залучена до складу сил і засобів оборони та бере безпосередню участь у бойових діях. 16 травня 2023 року Президент України Володимир Зеленський у зверненні за підсумками 447-го дня війни відзначив 116-ту бригаду за зразкову стійкість та мужність. До складу цієї бригади входить окремий батальйон територіальної оборони з Кременчука. 


0
Автор: Руслана Горгола
Теги: військові 116 бригада ТрО
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 46 від 16 листопада 2023)

Кременчуцький ТелеграфЪ

Читати номер

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 45 від 9 листопада 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 44 від 2 листопада 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 43 від 26 жовтня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх