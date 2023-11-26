Полковник Олександр Чахлов йде з посади командира Полтавської 116 окремої бригади територіальної оборони

Сьогодні, 12:20 Переглядів: 858

Хто замінить його на посаді поки невідомо

Полковник Олександр Чахлов йде з посади командира Полтавської 116 окремої бригади територіальної оборони. Про це стало відомо з допису на сторінці бригади у Фейсбук.

— Сьогодні, залишаючи посаду командира 116 окремої бригади Сил ТрО Збройних Сил України, я із вдячністю хочу сказати, що нам є чим пишатися. Впевнений, що новопризначений командир 116 бригади продовжить цей нелегкий шлях та з гідністю ми зустрінемо день, який назвемо Днем Перемоги над російським загарбником, — написав Чахлов.

Хто замінить його на посаді поки невідомо.

Нагадаємо, що з 24 лютого 2022 року 116-та ОБр ТрО залучена до складу сил і засобів оборони та бере безпосередню участь у бойових діях. 16 травня 2023 року Президент України Володимир Зеленський у зверненні за підсумками 447-го дня війни відзначив 116-ту бригаду за зразкову стійкість та мужність. До складу цієї бригади входить окремий батальйон територіальної оборони з Кременчука.



