Полковник Олександр Чахлов йде з посади командира Полтавської 116 окремої бригади територіальної оборони. Про це стало відомо з допису на сторінці бригади у Фейсбук.
Хто замінить його на посаді поки невідомо.
Нагадаємо, що з 24 лютого 2022 року 116-та ОБр ТрО залучена до складу сил і засобів оборони та бере безпосередню участь у бойових діях. 16 травня 2023 року Президент України Володимир Зеленський у зверненні за підсумками 447-го дня війни відзначив 116-ту бригаду за зразкову стійкість та мужність. До складу цієї бригади входить окремий батальйон територіальної оборони з Кременчука.
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