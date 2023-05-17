Володимир Зеленський подякував бійцям 116 бригади територіальної оборони з Полтавщини

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 612

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 16 травня за підсумками 447-го дня війни відзначив 116-ту окрему бригаду територіальної оборони з Полтавщини за зразкову стійкість та мужність. До складу цієї бригади входить окремий батальйон територіальної оборони з Кременчука.

Називаючи кращі військові частини, які воюють на Таврійському напрямку, Зеленський подякував кожному солдату, сержанту та офіцеру цих частин, які роблять надлюдські речі, назвавши їх стійкість та мужність зразковою.

— Таврійський напрямок. Славетна 79-та окрема десантно-штурмова бригада, артилеристи 55-ї окремої артилерійської бригади, 74-й окремий розвідувальний батальйон, 116-та окрема бригада територіальної оборони, 128 окрема гірсько-штурмова бригада. Дякую вам! Стійкість і влучність ваша — зразкові, — заявив президент.

Нагадаємо, на офіційній сторінці 116-ї окремої бригади територіальної оборони у Фейсбуці з’явилося звернення, у якому захисники України з Полтавщини закликають вірити в ЗСУ та запевнили, що вони не відступлять і гідно виконають свій військовий обов`язок!