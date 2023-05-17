Володимир Зеленський подякував бійцям 116 бригади територіальної оборони з Полтавщини

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 16 травня за підсумками 447-го дня війни відзначив 116-ту окрему бригаду територіальної оборони з Полтавщини за зразкову стійкість та мужність. До складу цієї бригади входить окремий батальйон територіальної оборони з Кременчука.
Називаючи кращі військові частини, які воюють на Таврійському напрямку, Зеленський подякував кожному солдату, сержанту та офіцеру цих частин, які роблять надлюдські речі, назвавши їх стійкість та мужність зразковою.
Нагадаємо, на офіційній сторінці 116-ї окремої бригади територіальної оборони у Фейсбуці з’явилося звернення, у якому захисники України з Полтавщини закликають вірити в ЗСУ та запевнили, що вони не відступлять і гідно виконають свій військовий обов`язок!
— Бригада розпочала бойові дії одразу з початком широкомасштабної агресії рашистських загарбників і вже в перші дні підрозділи бригади брали участь у боях на півночі Полтавщини, під час славнозвісних подій, які тепер іменують «Гадяцьке сафарі». Саме там бригада отримала бойове хрещення, здобула трофейну зброю і техніку, безцінний військовий досвід. Потім взяли участь у звільнення Сумщини, дійшовши до державного кордону України й зайняли бойові позиції на Харківщині. Саме в цих двох областях — бригада боронила прикордонні рубежі прикриваючи й Полтавську землю від ворожої навали, взяла участь у звільненні Харківщини та продовжила цю військову роботу до кінця 2022 року.
Однак, з огляду на масований зимовий наступ рашистських загарбників на Донеччину — з початком січня 2023 року 116-та окрема бригада ТрО ЗСУ була переведена спочатку під Соледар, де брала участь у надважких оборонних боях, потім Бахмут та Торецьк — і після короткої перерви на відновлення знову Донеччина! На надважкі її напрямки: Мар'їнський та Авдіївський. І на всіх рубежах військовослужбовці бригади демонструють військову звитягу та героїзм! Саме завдяки героїзму бійців та командирів 116-ї бригади, що зайняли оборону на найважливішому напрямку — ворог так і не зміг оточити Авдіївку! Тож справжньою військовою славою земляків — може пишатися вся Полтавщина, — написали на офіційній сторінці 116 окремої бригади територіальної оборони.
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