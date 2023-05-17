Володимир Зеленський подякував бійцям 116 бригади територіальної оборони з Полтавщини

Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Лариса Гориславець
Право на освіту під час війни, або чому батькам так болить відсутність укриттів?
Микола Корецький
Діти з особливими потребами отримали великодні вітання та підтримку
Богдан Лазоренко
Як Малецький знищував культуру в Кременчуці та що стало з приміщеннями бібліотек?
Лариса Гориславець
Скоро Великдень. Що це для нас сьогодні: традиція, віра чи політичне питання?
Богдан Лазоренко
Реквієм по тарифам, або кінець епохи боротьби Малецького
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Віктор Крук журналіст «Кременчуцького Телеграфу»
Віктор КРУК
Хотів бути схожим на Сталіна, а перевершив Гітлера: пророчі слова Черчилля про їх послідовників
Богдан Лазоренко
Звіт депутата Кременчуцької міської ради VIII скликання Лазоренка Богдана за 2022 рік
Богдан Лазоренко
І знову про тарифи, або як Малецький грає м’язами перед губернатором
Микола Корецький
Звіт депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», Миколи Корецького
Оксана Бровко
Солідарність колег рятує медіа
Микола Корецький
Чергова партія шасі DАYUN зібрана Кременчуцьким заводом комунальної техніки АЛЬФАТЕКС
Ольга Мінчук
Відчепіться від ялинки
Микола Корецький
Свято Миколи Чудотворця завжди пов'язано з дивом
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Забути не можна: Голодомор в історії моєї родини – понівечена доля матері та знищене голодом її село
Лариса Гориславець
Чому я проголосувала “за” знесення пам’ятника Пушкіну?
Лариса Гориславець
Переходимо на українську мову или “какая разница”? До дня української писемності та мови
Віктор КРУК
Про три категорії українців, зростання цін та коли буде графік відключення електропостачання
Микола Корецький
Кременчуцький завод комунальної техніки АЛЬФАТЕКС відкрив складальне виробництво автомобілів марки DAYUN
Кременчук, Полтавщина, Війна

Володимир Зеленський подякував бійцям 116 бригади територіальної оборони з Полтавщини

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 612

 

Президент назвав зразковою стійкість та мужність захисників України з Полтавщини

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 16 травня за підсумками 447-го дня війни відзначив 116-ту окрему бригаду територіальної оборони з Полтавщини за зразкову стійкість та мужність. До складу цієї бригади входить окремий батальйон територіальної оборони з Кременчука.

Називаючи кращі військові частини, які воюють на Таврійському напрямку, Зеленський подякував кожному солдату, сержанту та офіцеру цих частин, які роблять надлюдські речі, назвавши їх стійкість та мужність зразковою.

— Таврійський напрямок. Славетна 79-та окрема десантно-штурмова бригада, артилеристи 55-ї окремої артилерійської бригади, 74-й окремий розвідувальний батальйон, 116-та окрема бригада територіальної оборони, 128 окрема гірсько-штурмова бригада. Дякую вам! Стійкість і влучність ваша — зразкові, — заявив президент.

Нагадаємо, на офіційній сторінці 116-ї окремої бригади територіальної оборони у Фейсбуці з’явилося звернення, у якому захисники України з Полтавщини закликають вірити в ЗСУ та запевнили, що вони не відступлять і гідно виконають свій військовий обов`язок!

— Бригада розпочала бойові дії одразу з початком широкомасштабної агресії рашистських загарбників і вже в перші дні підрозділи бригади брали участь у боях на півночі Полтавщини, під час славнозвісних подій, які тепер іменують «Гадяцьке сафарі». Саме там бригада отримала бойове хрещення, здобула трофейну зброю і техніку, безцінний військовий досвід. Потім взяли участь у звільнення Сумщини, дійшовши до державного кордону України й зайняли бойові позиції на Харківщині. Саме в цих двох областях — бригада боронила прикордонні рубежі прикриваючи й Полтавську землю від ворожої навали, взяла участь у звільненні Харківщини та продовжила цю військову роботу до кінця 2022 року.

Однак, з огляду на масований зимовий наступ рашистських загарбників на Донеччину — з початком січня 2023 року 116-та окрема бригада ТрО ЗСУ була переведена спочатку під Соледар, де брала участь у надважких оборонних боях, потім Бахмут та Торецьк — і після короткої перерви на відновлення знову Донеччина! На надважкі її напрямки: Мар'їнський та Авдіївський. І на всіх рубежах військовослужбовці бригади демонструють військову звитягу та героїзм! Саме завдяки героїзму бійців та командирів 116-ї бригади, що зайняли оборону на найважливішому напрямку — ворог так і не зміг оточити Авдіївку! Тож справжньою військовою славою земляків — може пишатися вся Полтавщина, — написали на офіційній сторінці 116 окремої бригади територіальної оборони.

Полтавська бригада тероборони закликає вірити в ЗСУ та критично ставитися до інформаційних провокацій
1
Автор: Віктор Крук
Теги: президент Зеленский територіальна оборона 116 бригада ТрО війна відзначили
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 18 від 4 травня 2023)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 17 від 27 квітня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 16 від 20 квітня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 15 від 13 квітня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх