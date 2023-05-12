Полтавська бригада тероборони закликає вірити в ЗСУ та критично ставитися до інформаційних провокацій

Сьогодні, 15:36 Переглядів: 356

Повномасштабна війна з росією триває другий рік. І не тільки на полі бою, а й в інформаційному просторі. Останнім часом ціллю інформаційно-психологічних операцій ворога стала 116-та окрема бригада територіальної оборони ЗСУ, до складу якої входить Кременчуцький окремий батальйон територіальної оборони. На офіційній сторінці 116-ї окремої бригади у Фейсбуці з’явилося звернення, у якому захисники України закликають вірити в ЗСУ, у Перемогу та критично ставитися до інформаційних провокацій. Далі наводимо повний текст цього звернення:

Вже понад 1 рік Збройні Сили України героїчно протистоять сильному та підступному ворогу, який спирається не лише на багаточисельну військову силу — але й на масштабні пропагандистські та інформаційні технології.

Зокрема ворог широко використовує так звані ІПСО — інформаційно-психологічні операції. У рф теоретичною базою для подібних операцій є теорія «Рефлексивного управління» розроблена Володимиром Лефевром. Суть її полягає в тому, що противнику (армії та суспільству) подається інформація таким чином, що виходячи з неї він починає робити вигідні для росіян висновки, і на основі цих висновків сіється зневіра й розчарування, пригнічується воля до боротьби за власну свободу.

При цьому в загальному масиві інформації — деякі реальні факти підступно інтерпретуються у негативному сенсі, штучно переплітаються з «фактами» недоведеними або взагалі вигаданими. Українське суспільство, збурене та травмоване жахами війни та суспільно-політичними потрясіннями останніх десятиліть — болісно реагує на подібного роду «вкиди», схильне вірити неперевіреним джерелам інформації, емоційно відгукується на негатив. Цим користуються наші вороги.

​Основною відмінністю подібних акцій є те, що миттєво вкинута суспільству неправдива інформація — як правило є бездоказовою, та такою, що не витримує будь-якої більш-менш серйозної перевірки. Проте вона й не розрахована на доказовість! Натомість спрямована лише на негативну емоцію, на гнівну реакцію та на відкладення загального негативного фону стосовно об'єкта інформаційної атаки.

​Останнім часом ціллю подібних ІПСО стала й 116-та окрема бригада ТрО ЗСУ. У інтернет-ресурсах та соцмережах почали масово розповсюджуватися матеріали, направлені на дискредитацію командування бригади, спрямовані на негативну реакцію близьких та родичів військовослужбовців бригади, що принижує та нівелює здобутки та досягнення особового складу. В якості «джерел» перекрученої та неправдивої інформації — використовуються скандальні та одіозні «журналісти», «громадські активісти», «псевдоволонтери».

​Командирів та інших військовослужбовців намагаються звинувачувати у зловживаннях, уявній некомпетентності та начебто безвідповідальному відношенню до особового складу.

​Подібні «інформаційні вкиди» несуть всі ознаки ІПСО, і мають бути, в умовах війни — предметом уважного вивчення відповідних компетентних органів.

​На жаль, офіцери бригади, які сьогодні виконують свій військовий обов`язок по управлінню бойовими діями на передових рубежах Донецького напрямку оборони, де несе службу наразі 116-та окрема бригада ТрО — не мають можливості та часу доводити у судах несправедливість звинувачень та відстоювати своє чесне ім`я. Проте ми переконані, що справжня правдива інформація щодо героїчної діяльності командирів та бійців бригади, після того, як з неї будуть зняті обмеження щодо оприлюднення — стане яскравою сторінкою історії боротьби полтавців на фронтах російсько-української війни!

​Натомість з метою унеможливлення надалі маніпуляцій та зловживань, наведемо деякі реальні факти щодо бойового шляху 116-ї окремої бригади ТрО ЗСУ. Бригада розпочала бойові дії одразу з початком широкомасштабної агресії рашистських загарбників і вже в перші дні підрозділи бригади брали участь у боях на півночі Полтавщини, під час славнозвісних подій, які тепер іменують «Гадяцьке сафарі». Саме там бригада отримала бойове хрещення, здобула трофейну зброю і техніку, безцінний військовий досвід. Потім взяли участь у звільнення Сумщини, дійшовши до державного кордону України й зайняли бойові позиції на Харківщині. Саме в цих двох областях — бригада боронила прикордонні рубежі прикриваючи й Полтавську землю від ворожої навали, взяла участь у звільненні Харківщини та продовжила цю військову роботу до кінця 2022 року.

Однак, з огляду на масований зимовий наступ рашистських загарбників на Донеччину — з початком січня 2023 року 116-та окрема бригада ТрО ЗСУ була переведена спочатку під Соледар, де брала участь у надважких оборонних боях, потім Бахмут та Торецьк – і після короткої перерви на відновлення знову Донеччина! На надважкі її напрямки: Мар`їнський та Авдіївський. І на всіх рубежах військовослужбовці бригади демонструють військову звитягу та героїзм! Саме завдяки героїзму бійців та командирів 116-ї бригади, що зайняли оборону на найважливішому напрямку — ворог так і не зміг оточити Авдіївку! Тож справжньою військовою славою земляків — може пишатися вся Полтавщина!

Чи важко це? Так — надзвичайно важко! Ворог масовано застосовував авіацію, танки та артилерію. Бійці потерпали від масованих атак ворожих БПЛА, від хімічної зброї, від атак відбірних штурмових підрозділів регулярних військ та ворожих ЧВК. Проте ні на крок не відступили, утримали свої позиції та продовжують бити на них ворога і сьогодні. Інші наші побратими героїчно стримують ворожу навалу на Мар`їнському напрямку! Велика кількість солдатів та командирів відзначена державними нагородами та військовими відзнаками.

​Звертаємося до наших земляків із закликом — бути уважними та критично ставитися до інформаційних провокацій, вірити у Полтавську окрему бригаду ТрО ЗСУ, вірити у Перемогу! Бійці бригади варті вашої підтримки та поваги! Щиро дякуємо справжнім волонтерам, активістам та пересічним полтавцям за допомогу, яку ми відчуваємо щодня! Запевняємо вас — ми не відступимо і гідно виконаємо свій військовий обов`язок!

Слава Україні!