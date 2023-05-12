Кременчуччина, схиливши голови, попрощалася з військовим Олександром Гавриленком, який загинув у Бахмуті

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Сьогодні, 12 травня, у Горішніх Плавнях громада провела в останню путь солдата Збройних Сил України Олександра Гавриленка, який загинув на російсько-українській війні. Поховали військового з почестями в Горішніх Плавнях на території військового меморіалу «Їхні імена будуть жити вічно».

Олександр Вікторович Гавриленко народився 4 вересня 1981 року у Горішніх Плавнях. Після закінчення 9 класів середньої школи, навчався у Вищому професійному гірничо-будівельному училищі (раніше Комсомольському професійно-технічному училищі №15).

З 2005 по 2017 рік працював на Полтавському гірничо-збагачувальному комбінаті. Потім із 2017 року працював у ТОВ «Феррострой» та інших підприємствах нашого міста. 7 грудня 2022 року був мобілізований на російсько-українську війну. 8 травня 2023 року в бою за Україну, вірний військовій присязі, солдат Збройних Сил України Олександр Гавриленко героїчно загинув у Бахмуті Донецької області.

Світла і вічна пам’ять про подвиг Олександра Гавриленка назавжди збережеться в наших серцях, в історії нашої громади, у новітній історії України.