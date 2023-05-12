Бензин та дизель на заправках Полтавщини продовжують дешевшати: які ціни на пальне 12 травня

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На АЗС трьох операторів Полтавщини подешевшали бензин та дизельне пальне, а в одного з операторів подорожчав зріджений газ

У п'ятницю, 12 травня, на заправках Полтавщини продовжили дешевшати бензин та дизельне пальне. Три оператори сьогодні знизили ціни на своїх АЗС. На двох мережах заправок бензин А-95 подешевшав на 1 грн за літр, а дизельне пальне — на 1,5 грн за літр. На третій мережі подешевшало тільки дизельне пальне — на 50 копійок. А на одній із мереж АЗС сьогодні підняли ціну на автогаз на 15 копійок.

Нагадаємо, учора, 11 травня, три оператори також знизили ціни на своїх АЗС. В одній з мереж заправок усі марки бензину та дизельне пальне подешевшали на 20 копійок за літр, у другій — бензин подешевшав на 1 грн, а у третій на 1 грн знизився цінник на дизельне пальне.

Варто зазначити, що експерти прогнозують значне подорожчання автомобільного пального з 1 липня.

Які ціни на автомобільне пальне сьогодні у різних операторів ринку на Полтавщині, можна подивитись нижче у таблиці.

Нагадуємо, що середні ціни на пальне по Полтавській області та по операторах є середньозваженими та наводяться за даними Мінфіну. Варто зазначити, що у деяких операторів ціни на різних АЗС можуть встановлюватися індивідуально, і, як наслідок, відрізнятися від цін, вказаних на сайті.

Середні ціни на пальне в Полтавській області на 12.05.2023 р.

Вид палива Ціна (грн) Зміна ціни Зміна у % Бензин А-95 преміум 47,39 0,00 0% Бензин А-95 45,84 -0,25 -0,543% Бензин А-92 44,05 0,00 0% Дизельне пальне 44,52 -0,39 -0,868% Газ автомобільний 22,02 +0,02 +0,076%





Ціни на пальне на АЗС операторів у Полтавській області на 12.05.2023 р.