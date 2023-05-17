Депутатку з Кременчука обрали делегатом в Європейському Комітеті регіонів

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16 травня відбулася перша сесія у комітеті, під час якої Катерина Мусієнко виступила з промовою про Кременчук та війну в Україні.

Зазначимо, що цього року програма вперше запросила молодих місцевих та регіональних політиків із країн-кандидатів на вступ до ЄС, в тому числі з України.

Відомо, що відбір пройшли ще кілька учасників, зокрема, Аліна Михайлова, депутатка Київської міської ради IX скликання.

Довідка

Катерина Мусієнко — депутатка Кременчуцької міської ради, входить до фракції «Європейська солідарність», безпартійна. У міській раді обіймає посаду заступника голови комісії з питань освіти, молоді, міжнародних відносин, культури, ІТ-технологій, цифрової трансформації. Також працює консультантом депутата Європейського парламенту.

Програма Young Elected Politicians — це мережа молодих політиків віком до 40 років, обраних до регіональних чи місцевих органів влади. До мережі приєдналися понад 500 молодих політиків з моменту її створення у 2019 році.

Програма надає можливість створити мережу контактів між місцевими й регіональними представниками, обмінятися передовим досвідом, отримати інформацію про законодавство та можливості фінансування ЄС, зробити свій внесок у роботу Комітету регіонів, а також познайомитися з його працівниками.

Відібрані кандидати отримають можливість взяти участь у діяльності та заходах Комітету регіонів, зокрема у пленарних засіданнях та різних освітніх й інформаційних заходах.