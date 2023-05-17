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Завтра у Горішніх Плавнях відбудеться «Благодійний велопробіг у вишиванках»

Сьогодні, 12:00 Переглядів: 70

 

Усіх запрошують вдягнути вишиванки або інший патріотичний одяг, та взяти участь у велопробігові на велосипедах і самокатах, під час якого збиратимуть гроші на підтримку військових. Якщо немає велотранспорту, приходьте підтримати учасників та розповісти про свою вишиванку

У четвер, 18 травня, у Всесвітній день вишиванки, в Горішніх Плавнях відбудеться Благодійний «Велопробіг у вишиванках». Запрошуються велолюбителі, велоспортсмени та власники електросамокатів, а також усі охочі без велотранспорту (для підтримки).

Окрім вишиванок, вітається одяг у синьо-жовтих кольорах, футболки з патріотичними надписами, синьо-жовті прапори та прапорці, стрічки, віночки, хустки тощо. Захід спрямований на підтримку патріотичного духу містян в умовах воєнного стану, а також на підтримку ЗСУ.

 

Під час заходу збиратимуть кошти на придбання рацій для 3-ї окремої танкової залізної бригади другого дивізіону ЗСУ (внески не фіксовані, в залежності від можливостей учасників).

Збір учасників велопробігу о 18.15 на Театральній площі (біля ПКіТ), старт о 18.30. Маршрут пролягатиме вулицями міста, фініш – приблизно о 19.30 на Театральній площі.

Колону велосипедистів має супроводжувати автомобіль патрульної поліції.

- Хто не має можливості взяти участь у велопробігові: вдягайте вишиванки й приходьте 18.15 на Театральну площу. Підтримаємо та вирядимо велосипедистів, а потім їх там і зустрінемо. Між стартом і фінішем можна буде взяти участь у фотосесіях, а також на відеокамеру розповісти про свої вишиванки, - звертаються організатори до горішньоплавнівців і гостей міста.

Проведення заходу погодили з Кременчуцькою районною військовою адміністрацією, а інформацію про захід подали до Горішньоплавнівської міської ради та ВП №2 КРУП ГУНП в Полтавській області.

У разі оголошення повітряної тривоги можна буде скористатися укриттям. Бажано мати із собою захисні маски, бо карантин через COVID-19 в Україні ще не скасували.

Організовують велопробіг ГО «Центр «РОДІС» та Благодійна крамничка «Антрісоль».

Довідки за тел.: 098 306 7690

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Автор: Володимир Дмитренко
Теги: велопробіг благодійність допомога ЗСУ Горішні Плавні Благодійна крамничка Антрісоль День вишиванки анонс вишиванка велосипеди електросамокати
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