Валюта дешевшає: де в Кременчуці сьогодні найвигідніше обмінювати долари, євро та злоті

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 111

У середу, 17 травня, Національний банк України змінив валютний тренд. Після тривалого пониження офіційного курсу євро сьогодні, у порівнянні з вчорашнім днем, курс євро зріс на 4 копійки. Курс польського злотого НБУ сьогодні також підвищив — на 5 копійок. Офіційний курс долара США залишається незмінним з 21 липня 2022 року.

Готівковий курс валют на це відреагував навпаки. Долар у порівняні з вчорашнім днем у купівлі понизився на 10 копійок (найвигідніший курс), а у продажу на 4 копійки.

Готівковий курс євро у порівняні з вчорашнім днем у купівлі понизився на 10 копійок (найвигідніший курс), а у продажу на 5 копійок.

А готівковий курс злотого у більшості банків не змінився.

Сьогодні у відділеннях банків у Кременчуці:

Д олар США

купують — по 36,90 — 37,40 грн,

продають — по 37,53 — 38,00 грн.

Найвигідніший курс здачі — в Індустріалбанку (37,40 грн за $1).

Найвигідніший курс купівлі — у ПриватБанку (37,53 грн за $1).

Варто зазначити, що у банках з низьким курсом валюта не завжди є у вільному продажу.

Є вро

купують - по 39,80 — 40,90 грн,

продають - по 41,10 — 41,80 грн.

Найвигідніший курс здачі — у Райффайзен Банку (40,90 грн).

Найвигідніший курс купівлі — у ПриватБанку (41,10 грн).

З лотий

купують по 8,32 — 8,80 грн,

продають - по 9,00 — 9,25 грн.

Найвигідніше курс здачі — у Креді Агріколь Банку (8,80 грн).

Найвигідніший курс купівлі — в Ідея Банку (9,00 грн).

Варто зазначити, що з готівковим злотим у Кременчуці працює лише декілька банків.

Де найвигідніший курс?

Окрім банківських установ, валюту в Кременчуці можна продати чи купити у касах обмінних пунктів.

Зазвичай, курс валюти, як у банках, так і в обмінних пунктах змінюється протягом дня. А тому дізнатися актуальний курс на зараз та забронювати потрібну суму валюти можна за номерами телефонів

+380987080768, +380953009208.

Через те, що курс постійно коливається, діє послуга фіксації курсу під час бронювання.

Крім того, в обмінному пункті можна продати чи придбати валюту по оптовому курсу, який більш вигідний для клієнтів. Він діє від 500$ або в еквіваленті, якщо мова іде про іншу валюту.

В обміннику, крім вигідного обміну можна отримати додаткові послуги. Наприклад, за невелику комісію обміняти зношені купюри на нові, чи замовити послугу перевірки наявних у вас купюр, щоб не було сумнівів у їх справжності!

КУРСИ АКТУАЛЬНІ

Для підписників Телеграм-каналу діють оптові, а також спеціальні пропозиції для вигідного обміну:

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Курс валют НБУ на 17 .0 5 .2023 року: