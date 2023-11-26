Положення про створення нової системи оповіщення у Кременчуці перебуває на погодженні в органах юстиції

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Саме місцева система оповіщення створена тільки у Горішньоплавнівській громаді

60 громад області та Лубенська, Полтавська, Миргородська райвійськадміністрації мають положення про створення нової системи оповіщення. У Кременчуцькій РВА положення перебуває на погодженні в органах юстиції. Про це повідомила пресслужба Полтавської обласної військової адміністрації.

Модернізують територіальні автоматизовані системи централізованого оповіщення (ТАСЦО) згідно з регіональною Програмою захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню на 2021-2027 роки. Документом передбачене фінансування заходів з її утримання.

Саме місцева система оповіщення створена тільки у Горішньоплавнівській громаді.

Як повідомив директор Департаменту з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами ОВА Олександр Чалий, проєктну документацію на створення місцевої автоматизованої системи центрального оповіщення (МАСЦО) виготовили 18 територіальних громад. 12 громад замовили її виготовлення.

Відповідно до Програми, територіальним громадам запропонували співфінансування робіт із побудови МАСЦО на умовах 50% з обласного бюджету і 50% — із місцевого.

За планом роботи, побудову та реконструкцію системи оповіщення на Полтавщині мають завершити до кінця 2024-го.

Нагадаємо, що у квітні зі стабілізаційного фонду Кременчуцької громади виділили 2 млн гривень на розробку проєкту МАСЦО. У серпні повідомляли, що у Кременчуцькій громаді мають встановити місцеву систему оповіщення до грудня 2024 року.

Раніше екскерівник Полтавської ОВА Дмитро Лунін дорікав голові Кременчуцької громади Віталію Малецькому щодо відсутності автоматизованої системи центрального оповіщення на місцевому рівні, адже «на місто припало 80% ракетних ударів по області». На думку начальника ПОВА, це б покращило систему оповіщення у Кременчуці в цілому.