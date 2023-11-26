Віктор Крук
Ірина Фаріон на хвилі хайпу, в Україну внесли розбрат під час війни, а є ті, хто цьому радіє
Микола Корецький
Мене запитують, чому я «топлю» за УПЦ? Тому що, УПЦ історично є церквою Київської Русі, нащадками якої ми є. Так сталося, це історія.
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Богдан Лазоренко
Небезпечна благодійність, або що не так з укриттям у другій гімназії?
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Полтавщина

Положення про створення нової системи оповіщення у Кременчуці перебуває на погодженні в органах юстиції

Сьогодні, 12:00 Переглядів: 470

 

Саме місцева система оповіщення створена тільки у Горішньоплавнівській громаді

60 громад області та Лубенська, Полтавська, Миргородська райвійськадміністрації мають положення про створення нової системи оповіщення. У Кременчуцькій РВА положення перебуває на погодженні в органах юстиції. Про це повідомила пресслужба Полтавської обласної військової адміністрації. 
Модернізують територіальні автоматизовані системи централізованого оповіщення (ТАСЦО) згідно з регіональною Програмою захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню на 2021-2027 роки. Документом передбачене фінансування заходів з її утримання.

Саме місцева система оповіщення створена тільки у Горішньоплавнівській громаді.

Як повідомив директор Департаменту з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами ОВА Олександр Чалий, проєктну документацію на створення місцевої автоматизованої системи центрального оповіщення (МАСЦО) виготовили 18 територіальних громад. 12 громад замовили її виготовлення. 

Відповідно до Програми, територіальним громадам запропонували співфінансування робіт із побудови МАСЦО на умовах 50% з обласного бюджету і 50% — із місцевого.

За планом роботи, побудову та реконструкцію системи оповіщення на Полтавщині мають завершити до кінця 2024-го.

Нагадаємо, що у квітні зі стабілізаційного фонду Кременчуцької громади виділили 2 млн гривень на розробку проєкту МАСЦО. У серпні повідомляли, що у Кременчуцькій громаді мають встановити місцеву систему оповіщення до грудня 2024 року

Раніше екскерівник Полтавської ОВА Дмитро Лунін дорікав голові Кременчуцької громади Віталію Малецькому щодо відсутності автоматизованої системи центрального оповіщення на місцевому рівні, адже «на місто припало 80% ракетних ударів по області». На думку начальника ПОВА, це б покращило систему оповіщення у Кременчуці в цілому.

0
Автор: Руслана Горгола
Теги: МАСЦО система оповіщення
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 46 від 16 листопада 2023)

Кременчуцький ТелеграфЪ

Читати номер

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 45 від 9 листопада 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 44 від 2 листопада 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 43 від 26 жовтня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх