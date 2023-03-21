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У Полтавській ОДА вимагають від Кременчука створити муніципальну систему сповіщення

Сьогодні, 07:45 Переглядів: 530 Коментарів: 1

Малецький каже — немає грошей, Лунін вважає, що можна зекономити

На Полтавщині дуже мляво створюють муніципальні системи оповіщення населення. Наразі таку місцеву автоматизовану систему   створено лише у Горішніх Плавнях. Про це 20 березня йшлося на апаратній нараді в Полтавській ОВА.

Начальник ОВА Дмитро Лунін поцікався у міського голови Кременчука Віталія Малецького, чому в Кременчуці, на який припало 80% ракетних ударів по області, досі не створена така система.

Віталій Малецький пояснив, що міську систему почали створювати задовго до початку повномасштабного вторгнення. Був розроблений проєкт за підтримки міжнародних донорів. 

— Ми планували залучити грантові кошти на її створення, однак співпраця зупинилася через війну, — пояснив мер.

І зазначив, що існуюча система працює, за час війни полагодили багато вузлів. На створення цієї системи, за словами Малецького, потрібно близько 1 млн євро. 

Наразі ж у бюджеті не вистачає коштів на зарплату та першочергові потреби медицини та освіти.

Дмитро Лунін своєю чергою попросив надати цей проєкт, як передбачає постанова Кабміну, та пообіцяв співфінансування (до 50%) з бюджету області у реалізації створення муніципальної системи. 

— Я ознайомлений із бюджетом Кременчука, і можу порадити, де можна зекономити 102-20 млн гривень, — додав Лунін. 

 

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Автор: Ольга Мінчук
Теги: система оповіщення сирена муніципальна система оповіщення
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Коментарі: 1

411
Andron777:
Сьогодні, 09:14

Цікаво шо на премії, булер'яни, димоходи, причепи, реконструкцію парку Енерджі грошики є, а на систему оповіщення немає...


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