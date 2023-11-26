Над Полтавщиною збили Shahed — Командувач Об’єднаних Сил ЗСУ

В ніч на 26 листопада над Полтавщиною збили Shahed. Про це повідомив Командувач Об’єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв у Фейсбуці.
Як раніше повідомили Повітряні сили України у телеграм-каналі, росіяни атакували з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ) 9-ма ударними БпЛА. Протиповітряна оборона Сил оборони України знищила 8 «шахедів».
Нагадаємо, що повітряна тривога на Полтавщині тривала з 21.52 до 3.19.
Напередодні вночі росіяни випустили по Україні рекордну кількість ударних БпЛА — 75.
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