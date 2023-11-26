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Кременчук, Війна

Над Полтавщиною збили Shahed — Командувач Об’єднаних Сил ЗСУ

Сьогодні, 11:23 Переглядів: 709

Всього росіяни запустили 9 безпілотників

В ніч на 26 листопада над Полтавщиною збили Shahed. Про це повідомив Командувач Об’єднаних сил  Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв у Фейсбуці.

«Сьогодні вночі ворог знов намагався прорвати міцну повітряну оборону Північної операційної зони, запустивши у бік військових та цивільних об’єктів 6 дронів-камікадзе типу Shahed. Три з них знищені мобільними вогневими групами протиповітряної оборони Північного угрупування військ. Зокрема в небі над Київщиною знищено один ударний безпілотний літальний апарат. Ще два дрони-камікадзе знищено на Сумському напрямку, один з яких у небі над Полтавщиною», — написав він.

Як раніше повідомили Повітряні сили України у телеграм-каналі, росіяни атакували з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ) 9-ма ударними БпЛА. Протиповітряна оборона Сил оборони України знищила 8 «шахедів».

Нагадаємо, що повітряна тривога на Полтавщині тривала з 21.52 до 3.19.

Напередодні вночі росіяни випустили по Україні рекордну кількість ударних БпЛА — 75.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: БПЛА ППО Shahed
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