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Сюжети, Війна

Вночі росіяни випустили по Україні рекордну кількість «Шахедів»

Сьогодні, 09:17 Переглядів: 753

ППО знищила майже всі

Уночі 25 листопада противник випустив по Україні рекордну кількість ударних БпЛА типу «Shahed». Про це повідомили Повітряні сили України. 

Усього зафіксували пуски близько 75 «шахедів» із двох напрямків — Приморсько-Ахтарська та району Курської обл. Основний напрямок удару — Київ.

Протиповітряна оборона працювала у щонайменше шести областях України: Київська Сумська, Дніпропетровська Запорізька, Миколаївська, Кіровоградська обл.

У результаті протиповітряного бою цієї ночі знищили 71 ударний БпЛА «Shahed-131/136». Більшість — на Київщині!

Також на Дніпропетровщині знищили керовану авіаційну ракету Х-59.

Нагадаємо, на Полтавщині тривога тривала з 2.00 до 7.43.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: БПЛА Shahed ППО
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