Вночі росіяни випустили по Україні рекордну кількість «Шахедів»

ППО знищила майже всі
Уночі 25 листопада противник випустив по Україні рекордну кількість ударних БпЛА типу «Shahed». Про це повідомили Повітряні сили України.
Усього зафіксували пуски близько 75 «шахедів» із двох напрямків — Приморсько-Ахтарська та району Курської обл. Основний напрямок удару — Київ.
Протиповітряна оборона працювала у щонайменше шести областях України: Київська Сумська, Дніпропетровська Запорізька, Миколаївська, Кіровоградська обл.
У результаті протиповітряного бою цієї ночі знищили 71 ударний БпЛА «Shahed-131/136». Більшість — на Київщині!
Також на Дніпропетровщині знищили керовану авіаційну ракету Х-59.
Нагадаємо, на Полтавщині тривога тривала з 2.00 до 7.43.
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