26-27 листопада на Полтавщині прогнозують сильні опади та ожеледицю

26-27 листопада в Україні прогнозують сильні снігопади та ожеледицю. Про це повідомили у Телеграм-каналі Головного управління ДСНС в Україні.
Цими днями у Полтавській, Кіровоградській, Сумській та Миколаївській областях прогнозують сильні мокрий сніг та дощ, місцями ожеледь.
Приріст снігового покриву буде 20-30 см, місцями 40-50 см. Також очікуються хуртовини, снігові замети, на дорогах — ожеледиця.
У північних, центральних, південних областях та Криму посилення вітру буде до 17-22 м/с, місцями до 25 м/с.
Нагадаємо, яку прогнозують погоду вихідні 25-26 листопада у Кременчуці.
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