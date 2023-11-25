26-27 листопада на Полтавщині прогнозують сильні опади та ожеледицю

Сьогодні, 09:01 Переглядів: 460

26-27 листопада в Україні прогнозують сильні снігопади та ожеледицю. Про це повідомили у Телеграм-каналі Головного управління ДСНС в Україні.

Цими днями у Полтавській, Кіровоградській, Сумській та Миколаївській областях прогнозують сильні мокрий сніг та дощ, місцями ожеледь.

Приріст снігового покриву буде 20-30 см, місцями 40-50 см. Також очікуються хуртовини, снігові замети, на дорогах — ожеледиця.

У північних, центральних, південних областях та Криму посилення вітру буде до 17-22 м/с, місцями до 25 м/с.

— Закликаємо бути обережними в ці дні й дотримуватися правил безпеки! Краще не плануйте дальні мандрівки на цей час, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, яку прогнозують погоду вихідні 25-26 листопада у Кременчуці.