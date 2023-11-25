Розі, астронавт і Зайчик: що кременчужанам почитати на вихідних

Спеціально для читачів «Телеграфа» бібліотекар відділу абонемента філії №2 Кременчуцької міської публічної бібліотеки Наталія Манжеліївська підготувала чергову добірку книжкових новинок
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Грем Сімсіон «Проєкт «Розі»»
Це надзвичайно смішна історія, яка неодмінно поліпшить ваш настрій. Розповідь ведеться від імені милого професора генетики Дона Тіллмана, який попри проблеми у спілкуванні прагне зрозуміти, чи спроможний він покохати по-справжньому. Тож він застосовує науковий метод пошуку супутниці життя. Його проєкт «Дружина» із найдетальнішою анкетою має відсіяти не пунктуальних, любительок гороскопів, ворожок, схиблених на одязі модниць, веганок, спортивних уболівальниць, неосвічених і тих, що курять. Та от у його житті випадково з’являється Розі. Вона геть не відповідає вимогам і до того ж більше цікавиться власним проектом — пошуком свого біологічного батька. Дону доведеться визнати — кохання творить дива.
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Енді Вейр «Марсіянин»
Усі вважають астронавта Марка Вотні мертвим, адже вся команда бачила, як його проштрикнула антена, яку зірвало піщаною бурею на шостий день після висадки «Ареса-3» на Марс. Потрапивши в бурю, команда «Ареса-3» змушена евакуюватися, покинувши тіло Марка. От тільки ніхто не міг і припустити, що Марк виживе й тепер опиниться на Марсі в пастці, сам-один, без зв’язку з Землею, без достатнього запасу їжі та води, щоб протриматися до прибуття наступної місії — «Ареса-42. Хто врятує Марка Вотні? Чи йому доведеться покладатися тільки на власну винахідливість?
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Всеволод Нестайко «Таємниця Віті Зайчика. Чарівний талісман»
Хлопчик Вітя все життя ріс з мамою та бабусею Світланою — неабиякою вигадницею, люблячою і доброю. Але він так сумує за татом, який працює в Африці й ніяк не приїздить на свята. Загадкова Міс Таємниця обіцяє, що вони з татом обов’язково зустрінуться,і запрошує Вітю в подорож до загадкових країн Зландії та Добряндії. І пригоди розпочинаються. («Таємниця Віті Зайчика»).
Троє друзів із села Гарбузяни отримують від таємничого незнайомця подарунок — жаб’ячу лапку. Виявляється, це чарівний талісман, який здійснює усі бажання. Виграти машину? Залюбки! Знятися в кіно? Легко! От тільки хлопці не знають: для їхньої дружби це справжнє випробування. («Чарівний талісман»).
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