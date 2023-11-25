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Розі, астронавт і Зайчик: що кременчужанам почитати на вихідних

Сьогодні, 10:03 Переглядів: 158

 

Спеціально для читачів «Телеграфа» бібліотекар відділу абонемента філії №2 Кременчуцької міської публічної бібліотеки Наталія Манжеліївська підготувала чергову добірку книжкових новинок
 

Грем Сімсіон «Проєкт «Розі»»

Це надзвичайно смішна історія, яка неодмінно поліпшить ваш настрій. Розповідь ведеться від імені милого професора генетики Дона Тіллмана, який попри проблеми у спілкуванні прагне зрозуміти, чи спроможний він покохати по-справжньому. Тож він застосовує науковий метод пошуку супутниці життя. Його проєкт «Дружина» із найдетальнішою анкетою має відсіяти не пунктуальних, любительок гороскопів, ворожок, схиблених на одязі модниць, веганок, спортивних уболівальниць, неосвічених і тих, що курять. Та от у його житті випадково з’являється Розі. Вона геть не відповідає вимогам і до того ж більше цікавиться власним проектом — пошуком свого біологічного батька. Дону доведеться визнати — кохання творить дива.

Енді Вейр «Марсіянин»

Усі вважають астронавта Марка Вотні мертвим, адже вся команда бачила, як його проштрикнула антена, яку зірвало піщаною бурею на шостий день після висадки «Ареса-3» на Марс. Потрапивши в бурю, команда «Ареса-3» змушена евакуюватися, покинувши тіло Марка. От тільки ніхто не міг і припустити, що Марк виживе й тепер опиниться на Марсі в пастці, сам-один, без зв’язку з Землею, без достатнього запасу їжі та води, щоб протриматися до прибуття наступної місії — «Ареса-42. Хто врятує Марка Вотні? Чи йому доведеться покладатися тільки на власну винахідливість?

  
 

Всеволод Нестайко «Таємниця Віті Зайчика. Чарівний талісман»

Хлопчик Вітя все життя ріс з мамою та бабусею Світланою — неабиякою вигадницею, люблячою і доброю. Але він так сумує за татом, який працює в Африці й ніяк не приїздить на свята. Загадкова Міс Таємниця обіцяє, що вони з татом обов’язково зустрінуться,і запрошує Вітю в подорож  до загадкових країн Зландії та Добряндії. І пригоди розпочинаються. («Таємниця Віті Зайчика»).

Троє друзів із села Гарбузяни отримують від таємничого незнайомця подарунок — жаб’ячу лапку. Виявляється, це чарівний талісман, який здійснює усі бажання. Виграти машину? Залюбки! Знятися в кіно? Легко! От тільки хлопці не знають: для їхньої дружби це справжнє випробування. («Чарівний талісман»).
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Автор: Руслана Горгола Джерело фото: vivat-book.com.ua
Теги: книги бібліотека
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