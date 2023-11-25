Розі, астронавт і Зайчик: що кременчужанам почитати на вихідних

Всеволод Нестайко «Таємниця Віті Зайчика. Чарівний талісман»

Хлопчик Вітя все життя ріс з мамою та бабусею Світланою — неабиякою вигадницею, люблячою і доброю. Але він так сумує за татом, який працює в Африці й ніяк не приїздить на свята. Загадкова Міс Таємниця обіцяє, що вони з татом обов’язково зустрінуться,і запрошує Вітю в подорож до загадкових країн Зландії та Добряндії. І пригоди розпочинаються. («Таємниця Віті Зайчика»).

Троє друзів із села Гарбузяни отримують від таємничого незнайомця подарунок — жаб’ячу лапку. Виявляється, це чарівний талісман, який здійснює усі бажання. Виграти машину? Залюбки! Знятися в кіно? Легко! От тільки хлопці не знають: для їхньої дружби це справжнє випробування. («Чарівний талісман»).