Віктор Крук
Ірина Фаріон на хвилі хайпу, в Україну внесли розбрат під час війни, а є ті, хто цьому радіє
Микола Корецький
Мене запитують, чому я «топлю» за УПЦ? Тому що, УПЦ історично є церквою Київської Русі, нащадками якої ми є. Так сталося, це історія.
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Богдан Лазоренко
Небезпечна благодійність, або що не так з укриттям у другій гімназії?
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Війна

«У Кременчуці громадський транспорт представники ТЦК та поліції поки не перевіряють», — Олександр Вертюх

Сьогодні, 14:29 Переглядів: 439

 

Також директор тролейбусного управління підтвердив, що на підприємстві вручили 70 повісток. Втім, поки співробітники проходять медичну комісію, а тролейбуси курсують у звичному режимі

Днями у мережі з’явилося відео, як у Полтаві представники територіальних центрів комплектування (ТЦК), спільно з поліцією зупиняли громадський транспорт. Як стало відомо виданню «Полтавщина», зупиняли транспорт для перевірки документів у водіїв та пасажирів призовного віку. За словами представника комунального транспорту Полтави, «перевірки вплинули на дотримання графіку курсування транспорту, бо більшість автобусів з'їжджали з маршрутів».

Про ситуацію у Кременчуці «Кременчуцький ТелеграфЪ» запитав у директора «Кременчуцького тролейбусного управління» Олександра Вертюха. За його словами, фактів перевірки громадського транспорту представниками ТЦК та СП і поліціянтами у нашому місті не зафіксовано.

  

— Транспорт у місті курсує у звичному режимі, кількість тролейбусів не зменшилася. Наскільки мені відомо, фактів перевірки тролейбусів та маршруток у нашому місті поки не було. У нас є невеликий дефіцит кондукторів та водіїв тролейбусів, але це звична ситуація, ніяк не пов’язана з мобілізацією.

Також Олександр Вертюх підтвердив, що співробітникам тролейбусного управління принесли 70 повісток.

— Так, такий факт є. Люди зараз проходять медичну комісію. Це поки лише повістки, які пов’язані з перевіркою документів. Поки, масової мобілізації до лав ЗСУ немає.

Нагадаємо, що вчора ми намагалися взяти коментар з цього приводу у начальника управління транспорту міста Руслана Івашини, однак він давати будь-які коментарі відмовився, пропонуючи натомість звернутися до пресслужби мерії.

ПО ТЕМІ:

На Полтавщині не фіксують жодних перебільшень в роботі ТЦК — ОВА
У «Дії» ніколи не розсилатимуть повісток — Мінцифри
У Полтавському обласному ТЦК пояснили, чому повістки вручають у громадських місцях
Кременчуцький РТЦК вручає повістки за місцем проживання та роботи, а ухилянтів притягує до відповідальності
Містяни кажуть, що на вагонзаводі усім працівникам цеху вручили повістки, а у Кременчуцькому РТЦК це спростовують

1
Автор: Роксолана Жукова
Теги: повістки тролейбуси люди мобілізація перевірка
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 50 від 14 грудня 2023)

Кременчуцький ТелеграфЪ

Читати номер

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 49 від 7 грудня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 48 від 30 листопада 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 47 від 23 листопада 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх