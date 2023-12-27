«У Кременчуці громадський транспорт представники ТЦК та поліції поки не перевіряють», — Олександр Вертюх

Сьогодні, 14:29 Переглядів: 439

Також директор тролейбусного управління підтвердив, що на підприємстві вручили 70 повісток. Втім, поки співробітники проходять медичну комісію, а тролейбуси курсують у звичному режимі

Днями у мережі з’явилося відео, як у Полтаві представники територіальних центрів комплектування (ТЦК), спільно з поліцією зупиняли громадський транспорт. Як стало відомо виданню «Полтавщина», зупиняли транспорт для перевірки документів у водіїв та пасажирів призовного віку. За словами представника комунального транспорту Полтави, «перевірки вплинули на дотримання графіку курсування транспорту, бо більшість автобусів з'їжджали з маршрутів».

Про ситуацію у Кременчуці «Кременчуцький ТелеграфЪ» запитав у директора «Кременчуцького тролейбусного управління» Олександра Вертюха. За його словами, фактів перевірки громадського транспорту представниками ТЦК та СП і поліціянтами у нашому місті не зафіксовано.

— Транспорт у місті курсує у звичному режимі, кількість тролейбусів не зменшилася. Наскільки мені відомо, фактів перевірки тролейбусів та маршруток у нашому місті поки не було. У нас є невеликий дефіцит кондукторів та водіїв тролейбусів, але це звична ситуація, ніяк не пов’язана з мобілізацією.

Також Олександр Вертюх підтвердив, що співробітникам тролейбусного управління принесли 70 повісток.

— Так, такий факт є. Люди зараз проходять медичну комісію. Це поки лише повістки, які пов’язані з перевіркою документів. Поки, масової мобілізації до лав ЗСУ немає.

Нагадаємо, що вчора ми намагалися взяти коментар з цього приводу у начальника управління транспорту міста Руслана Івашини, однак він давати будь-які коментарі відмовився, пропонуючи натомість звернутися до пресслужби мерії.