«У Кременчуці громадський транспорт представники ТЦК та поліції поки не перевіряють», — Олександр Вертюх

Також директор тролейбусного управління підтвердив, що на підприємстві вручили 70 повісток. Втім, поки співробітники проходять медичну комісію, а тролейбуси курсують у звичному режимі
Днями у мережі з’явилося відео, як у Полтаві представники територіальних центрів комплектування (ТЦК), спільно з поліцією зупиняли громадський транспорт. Як стало відомо виданню «Полтавщина», зупиняли транспорт для перевірки документів у водіїв та пасажирів призовного віку. За словами представника комунального транспорту Полтави, «перевірки вплинули на дотримання графіку курсування транспорту, бо більшість автобусів з'їжджали з маршрутів».
Про ситуацію у Кременчуці «Кременчуцький ТелеграфЪ» запитав у директора «Кременчуцького тролейбусного управління» Олександра Вертюха. За його словами, фактів перевірки громадського транспорту представниками ТЦК та СП і поліціянтами у нашому місті не зафіксовано.
Також Олександр Вертюх підтвердив, що співробітникам тролейбусного управління принесли 70 повісток.
Нагадаємо, що вчора ми намагалися взяти коментар з цього приводу у начальника управління транспорту міста Руслана Івашини, однак він давати будь-які коментарі відмовився, пропонуючи натомість звернутися до пресслужби мерії.
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