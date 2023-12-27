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Полтавщина

Протягом двох тижнів на Полтавщині виявили 17 нелегальних мігрантів

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 150

 

Загалом на цей період фахівці зафіксували 90 випадків порушень міграційного законодавства

Протягом двох тижнів міграційники Полтавщини затримали 17 нелегалів. Про це повідомляє пресслужба Міграційної служби у Полтавській області на своїй Фейсбук-сторінці.

Представники Міграційної служби області спільно із правоохоронцями у рамках операції «Мігрант» працювали над виявленням та притягненням до адміністративної відповідальності іноземних громадян, що порушують міграційне законодавство. З установ відбуття покарання їм повідомили про звільнення двох іноземців. Громадянин Азербайджану та громадянка Молдови ще до засудження нелегально проживали на території держави. 

— Азербайджанець перебував за ґратами за вчинення тяжких злочинів, тож міграційники вирішили заборонити йому в'їзд в Україну на три роки, та вже 23 грудня нелегальний мігрант залишив територію держави. Щодо іноземки також прийняли рішення про примусове повернення до країни походження або третьої країни та встановили строки для виїзду з України, — коментують міграційники.

За час проведення операції «Мігрант» посадовці виявили 90 порушників міграційного законодавства, серед яких 17 нелегальних мігрантів. З них 12 отримали рішення про примусове повернення, ще 4 — про примусове видворення. Порушники також будуть зобов’язані сплатити штрафи на суму 283,8 тисячі гривень.

Нагадаємо, нещодавно на Полтавщині правоохоронці викрили трьох нелегальних мігрантів із РФ, Вірменії та Азербайджану.

Також у вересні із Кременчуцького району видворили 51-річного нелегального мігранта.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Міграційна служба у Полтавській області
Теги: Полтавщина міграційна служба нелегали мігранти
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