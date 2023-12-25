У Полтаві військові разом з поліцією перевіряють водіїв та пасажирів громадського транспорту

Сьогодні, 21:11 Переглядів: 4

З минулої суботи, у Полтаві військові разом з поліцією перевіряють водіїв та пасажирів призовного віку в громадському транспорті. Про це повідомляє інтернет-видання «Полтавщина».

Відомо, що військові зупиняють тролейбуси та мікроавтобуси й просять чоловіків уточнити свої данні.

Представник комунального транспорту розповів «Полтавщині», що такі зупинки не дуже впливають на дотримання графіків, а у фінансовому плані навіть сприяють роботі тролейбусів. Оскільки, під час перевірок багато приватних перевізників з’їжджають з маршрутів, тож комунальний громадський транспорт підбирає на зупинках більше пасажирів.

– Я знаю ситуацію і по своєму транспорту, і по своїм колегам-перевізникам. У середньому під час перевірок більша частина автобусів з'їжджають з маршрутів. У мене — до 40%. Я не можу змусити водіїв не робити цього. Думаю, що це питання повинна відпрацювати міська влада — домовитися із ТЦК (Територіальний центр комплектування – ред.), щоб вони не перевіряли водіїв, бо водії не тиняються без діла, вони перевозять людей, щоб місто не стало, – прокоментував один із приватних перевізників.

Також, на його думку, зменшення кількості маршруток не надто впливає на ритмічність перевезення.

– Разом із водіями зникають і пасажири, бо інформація швидко розповсюджується й серед них. Тоді люди просто сидять вдома і не користуються нашими послугами, – говорить перевізник.

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