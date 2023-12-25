У Полтаві військові разом з поліцією перевіряють водіїв та пасажирів громадського транспорту

З минулої суботи, у Полтаві військові разом з поліцією перевіряють водіїв та пасажирів призовного віку в громадському транспорті. Про це повідомляє інтернет-видання «Полтавщина».
Відомо, що військові зупиняють тролейбуси та мікроавтобуси й просять чоловіків уточнити свої данні.
Представник комунального транспорту розповів «Полтавщині», що такі зупинки не дуже впливають на дотримання графіків, а у фінансовому плані навіть сприяють роботі тролейбусів. Оскільки, під час перевірок багато приватних перевізників з’їжджають з маршрутів, тож комунальний громадський транспорт підбирає на зупинках більше пасажирів.
Також, на його думку, зменшення кількості маршруток не надто впливає на ритмічність перевезення.
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