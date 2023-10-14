Чи мають право представники ТЦК перевіряти документи: фейки під прикриттям Мін'юсту

Сьогодні, 17:33 Переглядів: 116

В Україні триває загальна мобілізація. Чоловікам віком від 18 до 60 років можуть вручити повістку з вимогою прибути до ТЦК та СП (колишніх військкоматів – ред.). Це не всім подобається, а тому часто ставлять питання, хто і де може перевіряти документи та вручати повістку? Зокрема, чи мають право представники ТЦК перевіряти документи? У багатьох українських ЗМІ вчора розповсюдили нібито роз’яснення Мін’юсту з цього приводу.

- У відомстві розповіли, що громадянин України не може підкорятися вимогам військових або силовиків. Отже, на прохання будь-яка уповноважена особа має пред'явити службове посвідчення або інший документ, або ж копію наказу коменданта, яким визначено підрозділи, які мають право на перевірку документів, та назвати підставу для перевірки документів. Водночас представники військкоматів не мають права особисто перевіряти ваші документи. Для цього з ними у супроводі мають бути представники Нацполіції, - написав, зокрема, , - написав, зокрема, 24 канал у своєму матеріалі по цій темі.

- Представники ТЦК не мають права перевіряти документи. Перевіряти документи мають право уповноважені особи Нацполіції, СБУ, Національної гвардії, Держприкордонслужби, Держмитслужби, ДМС та Збройних сил, які визначені в наказі коменданта, – журналісти процитували роз’яснення представника Міністерства юстиції.

Полтавський обласний ТЦК та СП спростовує фейк

Цю інформацію, яку опублікували багато українських ЗМІ сьогодні оперативно спростував Полтавський обласний ТЦК та СП.

- ТЦК та СП не ЗСУ!!!??? Інформаційним простором України шириться інформація, що Міністерство юстиції України повідомило, що представники ТЦК та СП не мають права на перевірку документів у цивільного населення (інформація на фото). В той же час у повідомленні зазначається, що представники Збройних Сил України, які визначенні наказом коменданта, мають таке право. То що ж це виходить - ТЦК не ЗСУ? Прямо як кажуть російські пропагандисти та іпсошники? Насправді відповідь на це питання є в Законі України «Про Збройні Сили України» - у статті 3 прямо сказано, що «організаційно Збройні Сили України складаються з ОРГАНІВ ВІЙСЬКОВОГО УПРАВЛІННЯ, з'єднань, військових частин, вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти, установ та організацій». У той же час у статті 1 Положення про ТЦК та СП, яке затвердив Кабінет міністрів України, прямо зазначається, що «територіальні центри комплектування та соціальної підтримки є ОРГАНАМИ ВІЙСЬКОВОГО УПРАВЛІННЯ, що забезпечують виконання законодавства з питань військового обов’язку і військової служби, мобілізаційної підготовки та мобілізації». Судячи з чинного законодавства України, Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) все ж таки входять до складу ЗСУ, попри всі заяви антимобілізаційних блогерів, зрадофілів та російських ботів. А, відповідно, представники ТЦК та СП можуть бути визначені в наказі військового коменданта як особи, що мають право на перевірку особистих документів мешканців Полтавщини, - надали роз’яснення на офіційній сторінці Полтавського обласного ТЦК та СП у Фейсбук.

Маємо велику проблему з проведенням мобілізації

Про велику проблему, яка загрожує Україні поразкою в її визвольній війні проти Росії щодо проведення мобілізації гарно написала у своєму блозі боєць Української добровольчої армії Олена Білозерська.

- ТЦК де-факто позбавили можливості проводити мобілізацію. Інтернет забитий історіями про злочини «воєнкомів». Беру це слово в лапки не лише тому, що військкоматів в Україні більше немає, вони тепер називаються ТЦК та СП (територіальні центри комплектування та соціальної підтримки), а тому, що навіть «по старому» воєнком – це начальник військкомату, у званні, як правило, не нижче підполковника, який нікому особисто не вручає повістки. Це роблять рядові працівники ТЦК та СП, включно з бійцями рот охорони, створеними при ТЦК. Майже всі ці бійці – люди з дуже проблемним здоров'ям, приблизно половина – після поранень і контузій. Так от. Після кількох медійних скандалів, викликаних тим, що окремі працівники ТЦК порушили закон, а ухилянти і їхні медійні поплічники старанно це роздули, ТЦК (за всі не знаю, кажу про Київ) де-факто позбавили можливості проводити мобілізацію. Наразі ситуація така: всі, хто хотіли мобілізуватися, вже давно служать. Є добровольці, які самі приходять до ТЦК з метою підписати контракт, але їх недостатньо, до ЗСУ треба значно більше. А тих, хто служити не хоче, примусити зараз неможливо. Люди поробили собі (не виключаю, що за хабарі) різноманітні броні й довідки, поступили в 40 років на перші курси університетів тощо. А тих, хто не має законних (навіть сумнівно законних) підстав не служити та навіть не стоїть на обліку в ТЦК, не можна зупиняти на вулицях з метою уточнення їхніх даних і можливого подальшого вручення «бойової» повістки. Бо робити це заборонили. Коли працівники ТЦК діють «класичним», ідеально законним шляхом – наприклад, приносять повістки додому або по місцю роботи – багато людей підписують їх, а потім зникають. Це кримінальна стаття, але зловити й покарати порушників фактично неможливо, бо цим займається поліція, а вона, за словами працівників ТЦК, саботує боротьбу з ухилянтами. Були навіть випадки, коли копи затримували ухилянта, офіційно поданого в розшук, і відпускали, а до ТЦК присилали відписку, що перевірили його і не знайшли в його діях складу злочину. Наголошую: я теж за покарання порушників закону, в тому числі працівників мобілізаційних центрів, але це має робитися так, щоб не блокувати роботу ТЦК. Практично всі російські полонені на каналі у Золкіна кажуть те саме: «А що я міг зробити? Прибула повістка. А сховатися не міг, бо це тюрма». А деякі наші ухилянти навіть тюрми не дуже бояться, бо знають, що війна закінчиться і їх амністують. Ось чому нашим ворогам не бракуватиме солдатів, а от нам..., - зазначила Олена Білозерська.

Презентація журналу «Ухилянт»

У мережі з'явилися цікаві фото, на яких висміюють українських ухилянтів. Їм згадали «відмазки», які використовують чоловіки, щоб сховатися від захисту Батьківщини.

Про це жартома повідомляє Полтавській ОТЦК та СП на своїй сторінці у Фейсбук.

- Картинки створюються у вигляді обкладинок імпровізованого журналу «Ухилянт». Так, одна із саркастичних обкладинок висміює полтавського фітнес-тренера Романа Заволоку, який принижував військових - працівників ТЦК та СП, і за свої дії потрапив до СІЗО, - зазначається у повідомленні.

Про проблеми з мобілізацією та правами силовиків щодо її проведення є блоги й на сайті «Кременчуцького Телеграфу». Отже, це питання державної важливості, про яке зараз почали писати та говорити все більше. І без найскорішого розв'язання цієї проблеми здобути перемогу у російсько-українській війні нам буде вкрай складно.

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