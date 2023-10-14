У Корещині відбулися заходи, присвячені 80-річччю берегині української пісні Раїси Кириченко

Сьогодні, 16:21 Переглядів: 205

В річницю народження відомої української співачки, Героя України Раїси Кириченко на її батьківщині у Корещині вшанували пам’ять, освятили погруддя, встановлене біля музею-садиби «Мамина вишня» та заспівали пісні виконавиці

Сьогодні, 14 жовтня, у селі Корещина, відбулися урочисті заходи, присвячені 80-річчю відомої співачки, великого патріота України, народної артистки, кавалера ордену Княгині Ольги та Миколи Чудотворця, лауреатки Національної премії України імені Тараса Шевченка, лауреатки премії імені Дмитра Луценка «Осіннє золото», Героя України Раїси Кириченко.

«Працелюбна, життєрадісна, голос від Бога» – так про неї говорять у рідній Корещині. І сьогодні під час урочистостей жителі села із задоволенням згадували історію життя своєї землячки та показали будинок, де вона жила.

Кажуть, що кожна пісня, яку виконувала Раїса Опанасівна – ставала крилатою від її голосу, від її душі й любові, бо співала берегиня так, наче звертаючись до кожного із зали особисто. Вона поспішала не до столиці на високу сцену, а до людей. До села, де сцена була не такою високою, зате, люди ближчими! І народну пісню, здається, співала кожною струною душі, сама ставала піснею.

Закордонні та радянські ЗМІ часто порівнювали Раїсу Кириченко з Едіт Піаф, Клавдією Шульженко та Людмилою Зикіною. Та вона була незрівнянна, самобутня, яскрава, полтавська перлина, видатна співачка сучасності.

Її пісні в прямому сенсі мандрували світом – Кириченко з гастролями об’їздила Європу, США, Канаду. Якось Раїса Опанасівна сказала, що саме на гастролях відчула, що «пісня немає кордонів і не важлива мова, важливе виконання, якщо душа співає, тебе зрозуміє кожен».

Сьогодні, під час урочистих заходів багато говорили про творчість Раїси Опанасівни, її досягнення, щиру любов до української пісні та справжній патріотизм.

Заходи до 80-річчя співачки, в Корещині почалися з панахиди, яку спочатку служили у храмі, побудованому за кошти артистки та її чоловіка, а потім біля могили великої української артистки. Її служив отець Іван, настоятель Свято-Троїцького СМТ Градизького.

Вікторія Срібна, подвижниця у справі увічнення пам’яті артистки, згадала про останні роки життя Раїси Кириченко. Вона підкреслила, що співачка залишалася патріоткою України до останніх хвилин свого життя та навіть відмовилась від кар'єри за кордоном, де могла якісно лікуватися, та залишилась в рідній країні.

Співоча легенда Полтавщини заповідала поховати її на рідній землі у Корещині. Саме тут на місцевому цвинтарі й похована співачка.

До могили Раїси Кириченко всі присутні, серед яких також були почесні гості з Полтави та Кременчука, поклали букети квітів. Після чого відвідали музей-садибу «Мамина вишня», із захопленням послухали спогади й дивовижну екскурсію музеєм, а після заспівали пісні разом з українським народним хором «Калина, солісткою Наталією Шинкаренко, тріо «Горлиця» та іншими.

Під час заходу був також освячений пам’ятник Раїсі Кириченко, встановлений біля музею-садиби.

Мирослава УКРАЇНСЬКА