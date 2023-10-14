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Дитячий садок-довгобуд на Раківці реконструюватимуть в рамках програми відновлення України

Сьогодні, 18:56 Переглядів: 205

 Депутати уповноважили міського голову та керівника управління з капітального будівництва підписати угоду із передачі позики

Для реконструкції дитячого садка-довгобуда залучать кошти кредитної програми для відновлення України. 

13 жовтня на сесії Кременчуцької міської ради депутати ухвалили рішення про визначення сторін та надання повноважень на підписання угоди про передачу коштів позики в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України. 

Рішенням визначені сторони для реалізації проєкту з реконструкції дитячого садочка на Раківці по вул. Лікаря Бончука, 5 (раніше - вул. Манагарова). Це міська рада Кременчука як власник об'єкта, виконавчий комітет як розпорядник субвенції та КП  «Кременчуцьке міське управління капітального будівництва» як замовник будівництва та одержувач коштів. Підписувати угоду про передачу коштів уповноважили міського голову Кременчука Віталія Малецького.

У пояснювальній записці до документа вказано, що кошти в рамках державної кредитної програми надає Європейський інвестиційний банк.

Нагадаємо, у місті сподівалися на фінансову підтримку держави для реконструкції цього дитячого садка, який не можуть привести до ладу з 2017 року. У вересні 2023 року 26 мільйонів гривень, передбачних на реконструкцію дитячого садка по вул. Генерала Манагарова, 5-А (нині — лікаря Бончука), виключили з переліку видатків бюджету розвитку Кременчука на 2023 рік та включили до переліку проєктів, реалізація яких передбачається коштом залучення міжнародної технічної допомоги. Для завершення реконструкції дитячого садка мали намір залучити 6 млн грн з державного бюджету. Проте для цього потрібно затвердити оновлену проєктну документацію, а з цим є певні проблеми. 

Тим часом вартість робіт у довгобуді вже виросла з 17 до 26 млн гривень. 

У Кременчуці згадали про реконструкцію дитячого садочка на Раківці 

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Автор: Ольга Мінчук
Теги: дитячий садок довгобуд вул. Лікаря Бончука кредит
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