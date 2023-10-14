Кваліфікація до Євро-2024: збірна України з футболу перемогла Північну Македонію

У суботу, 14 жовтня, збірна України перемогла Північну Македонію у кваліфікації чемпіонату Європи з футболу
Україна вийшла вперед на 30-й хвилині, коли Георгій Судаков пробив з дальньої дистанції, а м’яч рикошетом від суперника влетів у сітку.
Вдруге українська збірна забила наприкінці матчу в компенсований арбітром час. Олександр Караваєв помітив, що македонський голкіпер Столе Дмітрієвскі далеко вийшов з воріт та ефектно та точно пробив з лівого флангу.
Україна перемогла Північну Македонію з рахунком 2:0, набрала 10 очок та вийшла на друге місце у групі C. Македонці з 7 пунктами йдуть четвертими.
Лідирує Англія, яка має 13 балів. Італія третя — з 7 очками. Мальта не набрала жодного балу.
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