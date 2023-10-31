Жителька Миргорода, будинок якої був зруйнований під час обстрілу росіян, отримає 589 тисяч гривень

Сьогодні, 12:23 Переглядів: 235

Жителька Миргорода, будинок якої був зруйнований під час обстрілу росіян, отримає 589 тисяч гривень. Як повідомив начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін, це найбільша сума компенсації, що була виділена.

Першим 19 жителям Миргорода надійде компенсація за пошкоджене майно внаслідок ворожого ракетного обстрілу. За інформацією Проніна, загалом їм спрямують з обласного бюджету понад 1 млн грн.

Двоє власників пошкодженого житла отримають по 160 тисяч гривень, а ще чотири — по 12, 14, 16 та 44 тисячі гривень відповідно. 12 заявникам спрямують компенсацію від 2 до 10 тисяч гривень. Кошти мають надійти на рахунки людей протягом 7 днів.

Решта заяв нині на розгляді комісії з надання матеріальної допомоги населенню з обласного бюджету. Розмір суми залежить від завданих збитків і виплаченої компенсації громадою, загалом — 50% від залишку некомпенсованої суми.

Нагадаємо, у ніч з 30 на 31 жовтня росіяни вкотре вдарили по Миргородському району.